Bundesliga 2020-2021, risultati 16° giornata: vittoria Bayern Monaco, pareggi Borussia Dortmund e Lipsia

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 16° giornata di Bundesliga: la classifica e i marcatori aggiornate

Sedicesima giornata di Bundesliga che vede tutte le avversarie del Bayern Monaco rallentare mentre i Bavaresi si aggiudicano i tre punti vincendo 2 a 1 contro il Friburgo; sconfitta per il Bayer Leverkusen che cade in casa dell’Union Berlino, 1 a 0 il risultato finale.

Pareggio casalingo per il Borussia Dortmund contro il Mainz in rimonta, 1 a 1 al 90esimo, le reti nella seconda parte di partita, al 57esimo in vantaggio gli ospiti con Oztunali e pareggio al 73esimo con Meunier; pareggio anche per il Lipsia, che non va oltre al 2 a 2 in casa del Wolfsburg. Bella vittoria dell’Eintracht Francoforte che si libera dello Schalke 04 con un netto 3 a 1; vince anche il Werder Brema, 2 a 0 in casa contro l’Augsburg.

Lo Stoccarda ferma in casa il Borussia Monchengladbach, finisce 2 a 2, il pareggio finale arriva dal dischetto al 96esimo con Wamangituka; pareggio senza reti tra Colonia e Hertha Berlino, stesso risultato, 0 a 0, anche tra Hoffenheim e Arminia Bielefeld. Classifica marcatori che vede in testa il solito Lewandowsky con 21 marcature, al secondo posta Haaland e Silva con 12 e al terzo Weghortst con 11.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Union Berlino – Bayer Leverkusen 1 – 0

Colonia – Hertha BSC 0 – 0

Borussia Dortmund – Mainz 1 – 1

Werder Brema – Augsburg 2 – 0

Hoffenheim – Arminia Bielefeld 0 – 0

Wolfsburg – Lipsia 2 – 2

Stoccarda – Borussia M’Gladbach 2 – 2

Bayern Monaco – Friburgo 2 – 1

Eintracht Francoforte – Schalke 04 3 – 1

CLASSIFICA BUNDESLIGA

Bayern Monaco 36

Lipsia 32

Bayer Leverkusen 29

Borussia Dortmund 29

Union Berlino 28

Wolfsburg 26

Eintracht Francoforte 26

Borussia M’Gladbach 25

Friburgo 23

Stoccarda 22

Augsburg 19

Werder Brema 18

Hertha BSC 17

Hoffenheim 16

Arminia Bielefeld 14

Colonia 12

Mainz 7

Schalke 04 7

