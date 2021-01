Bundesliga 2020-2021, risultati 15° giornata: Lipsia-Borussia Dortmund 1-3, poker Schalke, ko Bayern Monaco

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 15° giornata di Bundesliga: la classifica e i marcatori aggiornate

Quindicesima giornata di Bundesliga che si apre con la brutta sconfitta del Bayern Monaco in casa del Borussia Monchengladbach, i Bavaresi vanno in vantaggio per 2 a 0 ma poi i padroni di casa iniziano a macinare gioco e Hofmann mette a segno una doppietta per il pareggio e ad inizio secondo tempo Neuhaus mette a segno il 3 a 2 finale.

Delle dirette inseguitrici del Bayern unica a riuscire ad approfittare della sconfitta è il Borussia Dortmund che in casa del Lipsia vince 3 a 1, in rete Sancho e doppietta del solito Haaland, inutile la rete di Sørlot allo scadere; pareggio 1 a 1 tra Bayer Leverkusen e Werder Brema. Pareggio anche per l’Union Berlino, 2 a 2 contro il Wolfsburg, che però mantiene il quinto posto che vale i preliminari di Europa League; vittoria in trasferta per l’Eintracht di Francoforte, netto 2 a 0 in casa del Mainz 05.

Prima vittoria per lo Schalke 04 che travolge l’Hoffenheim per 4 a 0, tripletta per Hoppe e rete finale di Harit, ospiti praticamente mai pericolosi; addirittura cinque reti per il Friburgo invece che passeggia contro il Colonia, due marcature nella prima frazione e tre nella seconda stendono gli ospiti, 5 a 0 finale che mette a rischio la panchina di Gisdol. Lo Stoccarda espugna il campo dell’Augsburg con un perentorio 4 a 1; nel posticipo serale l’Arminia Bielefeld batte l’Herha Berlino.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Borussia M’Gladbach – Bayern Monaco 3 – 2

Union Berlino – Wolfsburg 2 – 2

Mainz – Eintracht Francoforte 0 – 2

Bayer Leverkusen – Werder Brema 1 – 1

Schalke 04 – Hoffenheim 4 – 0

Friburgo – Colonia 5 – 0

Lipsia – Borussia Dortmund 1 – 3

Augsburg – Stoccarda 1 – 4

Arminia Bielefeld – Hertha BSC 1 0

CLASSIFICA BUNDESLIGA

Bayern Monaco 33

Lipsia 31

Bayer Leverkusen 29

Borussia Dortmund 28

Union Berlino 25

Wolfsburg 25

Borussia M’Gladbach 24

Friburgo 23

Eintracht Francoforte 23

Stoccarda 21

Augsburg 19

Hertha BSC 16

Werder Brema 15

Hoffenheim 15

Arminia 13

Colonia 11

Schalke 04 7

Mainz 6

