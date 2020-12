Bundesliga 2020-2021, risultati 13° giornata: Leverkusen-Bayern Monaco 1-2, sconfitta Borussia Dortmund, pareggio Lipsia

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 13° giornata di Bundesliga: la classifica e i marcatori aggiornate

Tredicesima giornata di Bundesliga che vedeva la sfida al vertice tra il Bayer Leverkusen e il Bayern Monaco, i rossi di Baviera vincono grazie ad una doppietta del solito Lewandowsky che mette a segno il goal vincente al 93esimo; il Lipsia non riesce ad avere la meglio di un ostico Colonia, la gara finisce a reti inviolate.

Clamorosa sconfitta del Borussia Dortmund che viene battuta dall’Union Berlino per 2 a 1, il cambio allenatore non sembra aver giovato troppo ai Gialloneri; il Wolfsburg sale al quarto posto in classifica battendo lo Stoccarda nel posticipo, 1 a 0 alla fine dei 90 minuti. Vittoria esterna per l’Hoffenheim che si impone 2 a 1 in casa del Borussia Monchengladbach, brutta espulsione per Thuram, che sputa in faccia ad un avversario, ed ora potrebbe incorrere in una lunga squalifica.

Vince fuori casa anche il Werder Brema che supera di misura, 1 a 0, il Mainz 05 con una rete di Sami Dinkci al 90esimo; stesso risultato, 1 a 0 per gli ospiti, anche nella sfida tra Schalke 04 e Arminia Bielefeld, i Biancoblu sembrano ormai condannati ad una brutta retrocessione infatti sono appena 4 i punti racimolati fino ad ora. L’Eintracht di Francoforte ottiene una bella vittoria esterna, 2 a 0 in casa dell’Augsburg; il Friburgo vince contro l’Hertha Berlino con un poker, finisce 4 a 1 per gli uomini di Streich.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Union Berlino – Borussia Dortmund 2 – 1

Mainz – Werder Brema 0 – 1

Borussia M’Gladbach – Hoffenheim 1 – 2

Augsburg – Eintracht Francoforte 0 – 2

Schalke 04 – Arminia Bielefeld 0 – 1

Lipsia – Colonia 0 – 0

Bayer Leverkusen – Bayern Monaco 1 – 2

Friburgo – Hertha BSC 4 – 1

Wolfsburg – Stoccarda 1 – 0

CLASSIFICA BUNDESLIGA

Bayern Monaco 30

Bayer Leverkusen 28

Lipsia 28

Wolfsburg 24

Borussia Dortmund 22

Union Berlino 21

Stoccarda 18

Borussia M’Gladbach 18

Eintracht Francoforte 17

Friburgo 17

Augsburg 16

Hoffenheim 15

Werder Brema 14

Hertha BSC 13

Colonia 11

Arminia Bielefeld 10

Mainz 6

Schalke 04 4

