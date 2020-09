Bundesliga 2020-2021, risultati 1° giornata: Bayern Monaco forza 8, vincono Borussia Dortmund e Lipsia

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 1° giornata di Bundesliga: la classifica e i marcatori aggiornate

Il Bayern Monaco inizia la Bundesliga con una roboante vittoria sul povero Schalke 04, finisce addirittura 8 a 0; partita giocata ovviamente ad una porta sola per tutti i novanta minuti, da segnalare la tripletta di Gnabry. Il Borussia Dortmund vince 3 a 0 contro il Borussia Monchengladbach, doppietta di Halland e rete iniziale di Reyna.

Vittoria in trasferta per l’Hoffenheim che si impone 3 a 2 sul campo del Colonia; anche l’Hertha Berlino vince in trasferta, 4 a 1 in casa del Werder Brema. Ancora una vittoria lontano da casa nella sfida tra Union Berlino e Augsburg, il match finisce 3 a 1 per gli ospiti, la vittoria arriva negli ultimi dieci minuti con le reti di Gregoritsch e Hahn.

Vince lontano da casa anche il Friburgo che si impone 3 a 2 sullo Stoccarda, gli ospiti vanno in vantaggio per 3 a 0; la reazione dei padroni di casa però è tardiva e riesce solo ad accorciare due volte le distanze. Vince con facilità il Lipsia, 3 a 1 sul Mainz e tiene il passo di Bayern e Borussia. Pareggio 1 a 1 tra Eintracht Francoforte e la neo promossa Arminia Bielefeld e pareggio a reti bianche tra Wolfsburg e Bayer Leverkusen.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Bayern Monaco – Schalke 04 8 – 0

Colonia – Hoffenheim 2 – 3

Union Berlino – Augsburg 1 – 3

Eintracht Francoforte – Arminia Bielefeld 1 – 1

Werder Brema – Hertha BSC 1 – 4

Stoccarda – Friburgo 2 – 3

Borussia Dortmund – Borussia M’Gladbach 3 – 0

Lipsia – Mainz 3 – 1

Wolfsburg – Bayer Leverkusen 0 – 0

CLASSIFICA BUNDESLIGA

Bayern Monaco 3

Hertha BSC 3

Borussia Dortmund 3

Lipsia 3

Augsburg 3

Hoffenheim 3

Friburgo 3

Eintracht Francoforte 1

Arminia Bielefeld 1

Wolfsburg 1

Bayer Leverkusen 1

Stoccarda 0

Colonia 0

Mainz 0

Union Berlino 0

Werder Brema 0

Borussia M’Gladbach 0

Schalke 04 0

