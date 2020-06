Bundesliga 2019-2020, risultati 32° giornata: Bayern Monaco campione, pareggio Lipsia, Dortmund ko

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 32° giornata di Bundesliga: la classifica e i marcatori aggiornate

Primi verdetti in questa Bundesliga 2019/20: il Paderborn è ufficialmente retrocesso, la sconfitta per 1 a 0 contro l’Union Berlino condanna gli uomini di Baumgart al ritorno in serie cadetta. Altro verdetto è quello che sancisce la vittoria dell’ottavo titolo consecutivo da parte del Bayern Monaco, i rossi di Baviera si impongono 1 a 0 in casa del Werder Brema con rete di Lewandowsky a fine primo tempo.

Netta vittoria del Borussia Monchengladbach in casa contro il Wolfsburg, 3 a 0 alla fine dei 90 minuti, la doppietta di Hofmann chiude la gara dopo appena 30 minuti, poi al 65esimo la rete di Stindl porta il risultato finale sul 3 a 0. Vittoria del Friburgo, 2 a 1 contro l’Hertha Berlino, tre punti che consentono di rimanere in zona Europa League.

Stesso risultato, 2 a 1, tra Eintracht di Francoforte e Schalke 04, reti di Silva alla mezz’ora del primo tempo, poi Abraham al 50esimo e il goal della bandiera di McKennie al 59esimo. Il Bayer Leverkusen vince con facilità contro il Colonia, 3 a 1 al triplice fischio, e mantiene il quarto posto che vale l’accesso diretto alla prossima Champions League.

Vittoria per 3 a 1 dell’Hoffenheim in casa dell’Augsburg, la lotta per la qualificazione all’Europa League è serrata, sono ben quattro le formazioni che possono ancora qualificarsi per i preliminari. Il Lipsia pareggia in casa contro il Fortuna Dusseldorf, 2 a 2 al 90esimo. Sconfitta casalinga del Borussia Dortmund contro il Mainz, le Api sono probabilmente scese in campo senza troppe motivazioni vista la vittoria del Bayern e la conseguente conquista del campionato per Lewandowsky e compagni; tre punti fondamentali per il Mainz che ora ha 5 punti di vantaggio sulla terzultima a 2 giornate dalla conclusione.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Borussia M’Gladbach – Wolfsburg 3 – 0

Union Berlino – Paderborn 1 – 0

Werder Brema – Bayern Monaco 0 – 1

Friburgo – Hertha BSC 2 – 1

Eintracht Francoforte – Schalke 04 2 – 1

Bayer Leverkusen – Colonia 3 – 1

Borussia Dortmund – Mainz 0 – 2

Augsburg – Hoffenheim 1 – 3

Lipsia – Fortuna Düsseldorf 2 – 2

CLASSIFICA BUNDESLIGA

Bayern Monaco 76

Borussia Dortmund 66

Lipsia 63

Bayer Leverkusen 60

Borussia M’Gladbach 59

Wolfsburg 46

Hoffenheim 46

Friburgo 45

Eintracht Francoforte 41

Schalke 04 39

Hertha BSC 38

Union Berlino 38

Augsburg 35

Colonia 35

Mainz 34

Fortuna Düsseldorf 29

Werder Brema 28

Paderborn 20

