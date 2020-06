Bundesliga 2019-2020, risultati 30° giornata: vincono Bayern Monaco e Borussia Dortmund, pareggio Lipsia

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 30° giornata di Bundesliga: la classifica e i marcatori aggiornate

Il Bayern Monaco vince la sfida contro il Bayer Leverkusen per 4 a 2 e mantiene il vantaggio di 7 punti sulla seconda, vantaggio che a 4 giornate dal termine sembra incolmabile e che probabilmente darà ai bavaresi l’ottavo titolo consecutivo. Il Borussia Dortmund vince a fatica di misura in casa contro l’Hertha Berlino, 1 a 0 il risultato finale grazie alla rete di Can al 57esimo.

Brutta sconfitta per il Borussia Monchengladbach che viene superato dal Friburgo con una rete di Petersen, 1 a 0 alla fine dei 90 minuti; ora la corsa per la qualificazione in Champions diventa più difficile, fondamentale potrebbe diventare la prossima giornata in cui affronterà la capolista Bayern. Bella vittoria del Mainz 05 in casa dell’Eintracht di Francoforte, 2 a 0 per gli ospiti alla fine delle ostilità, 3 punti importantissimi per la lotta salvezza.

Sempre in chiave salvezza buon punto del Fortuna Dusseldorf, che con una doppietta di Hennings risponde alle due reti dell’Hoffenheim e allunga sul Werder Brema restando terzultima e quindi con la possibilità di giocare lo spareggio con la terza classificata in Bundesliga 2; sconfitta pesantissima invece per il Werder che viene battuto in casa dal Wolfsburg con una rete di Weghorst a 10 minuti dal termine, la squadra Wolksvagen ad oggi sarebbe qualificata ai preliminari di Europa League.

Pareggio 1 a 1 per il Lipsia contro il Paderborn, ormai praticamente retrocesso, si aspetta solo più la matematica ormai, la squadra RedBull va in vantaggio alla mezzora con Schick dopo 27 minuti del primo tempo ma viene raggiunta a tempo scaduto dalla rete di Strohdiek. Pareggio tra 1 a 1 anche tre Union Berlino e Schalke 04, per i berlinesi una vittoria avrebbe probabilmente sancito la salvezza; nelle ultime 4 giornate avranno 3 scontri diretti per evitare la retrocessione, con il Colonia, con il Paderborn e all’ultimissima partita con il Fortuna Dusseldorf, può ancora succedere di tutto.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Friburgo – Borussia M’Gladbach 1 – 0

Bayer Leverkusen – Bayern Monaco 2 – 4

Eintracht Francoforte – Mainz 0 – 2

Fortuna Düsseldorf – Hoffenheim 2 – 2

Lipsia – Paderborn 1 – 1

Borussia Dortmund – Hertha BSC 1 – 0

Werder Brema – Wolfsburg 0 – 1

Union Berlino – Schalke 04 1 – 1

Augsburg – Colonia 1 – 1

CLASSIFICA BUNDESLIGA

Bayern Monaco 70

Borussia Dortmund 63

Lipsia 59

Borussia M’Gladbach 56

Bayer Leverkusen 56

Wolfsburg 45

Hoffenheim 43

Friburgo 41

Hertha BSC 38

Schalke 04 38

Eintracht Francoforte 35

Colonia 35

Union Berlino 32

Augsburg 32

Mainz 31

Fortuna Düsseldorf 28

Werder Brema 25

Paderborn 20

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS