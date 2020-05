Bundesliga 2019-2020, risultati 27° giornata: manita Bayern Monaco e Lipsia, ok Borussia Dortmund, crisi Schalke

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 27° giornata di Bundesliga: la classifica e i marcatori aggiornate

Seconda giornata dopo lo stop COVID-19 di Bundesliga che vede ancora la fuga del Bayern Monaco inseguito a quattro punti di distacco dal Borussia Dortmund; i bavaresi vincono con un poverissimo sull’Eintracht di Francoforte, 5 a 2 il risultato finale. Le Api di Dortmund vincono 2 a 0 in casa del Wolfsburg.

Nel derby di Berlino l’Hertha strapazza l’Union con un perentorio 4 a 0, il risultato matura nella seconda metà della gara, le reti infatti arrivano in poco più di 25 minuti dal 51esimo al 77esimo. Vittoria in trasferta per il Werder Brema in casa del Friburgo, 1 a 0 alla fine dei 90 minuti.

Incredibile sconfitta casalinga per il Borussia Monchengladbach che viene superato 3 a 1 dal Bayer Leverkusen. Pareggio 1 a 1 tra Paderborn e Hoffenheim, le marcature sono messe a segno nei primi 10 minuti di partita, in vantaggio gli ospiti al quarto e pareggio dei padroni di casa al nono, poi la gara è abbastanza noiosa con le due formazioni contratte dalla paura di perdere.

La vittoria clamorosa dell’Augsburg sul campo dello Schalke 04 con un sonoro 3 a 0 rilancia gli uomini di Herrlich verso la salvezza mentre i BincoBlu perdono l’occasione di rimanere attaccati al treno per l’Europa, i preliminari sono a solo due lunghezze di distanza ma a questo punto della stagione sembrano molte. Il Lipsia strapazza il Mainz 05, sono addirittura 5 le reti messe a segno da Werner e compagni, apre le marcature proprio lui, poi seguono i goal di Poulsen e Sabitzer, nella ripresa Werner va a segno ancora due volte per il 5 a 0 finale.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Hertha BSC – Union Berlino 4 – 0

Borussia M’Gladbach – Bayer Leverkusen 1 – 3

Paderborn – Hoffenheim 1 – 1

Friburgo – Werder Brema 0 – 1

Wolfsburg – Borussia Dortmund 0 – 2

Bayern Monaco – Eintracht Francoforte 5 – 2

Schalke 04 – Augsburg 0 – 3

Mainz – Lipsia 0 – 5

Colonia – Fortuna Düsseldorf 2 – 2

CLASSIFICA BUNDESLIGA

Bayern Monaco 61

Borussia Dortmund 57

Lipsia 54

Bayer Leverkusen 53

Borussia M’Gladbach 52

Wolfsburg 39

Friburgo 37

Schalke 04 37

Hoffenheim 36

Hertha BSC 34

Colonia 34

Union Berlino 30

Eintracht Francoforte 28

Augsburg 27

Mainz 27

Fortuna Düsseldorf 24

Werder Brema 21

Paderborn 18

