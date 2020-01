Bundesliga 2019-2020, risultati 19° giornata: manite Bayern Monaco e Borussia Dortmund, ko Lipsia

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 19° giornata di Bundesliga: la classifica e i marcatori aggiornate

lI Lipsia perde 2 a 0 in casa dell’Eintracht Francoforte; i goal nella ripresa, rete di Tourè al 48esimo e raddoppio di Kostic al 94esimo. Vittoria 5 a 0 del Bayern Monaco contro lo Schalke 04, i rossi di Baviera con questi tre punti si portano ad una sola lunghezza di distanza dalla vetta.

Sono cinque le reti anche per il Borussia Dortmund che travolge 5 a 1 il Colonia, da segnalare la doppietta di Halland che ha una media goal pazzesca, in un’ora di gioco effettivo ha già all’attivo 5 reti. Vince anche il Borussia Monchengladbach, 3 a 1 contro il Mainz 05; vittoria in rimonta, dopo il vantaggio di Quaison arriva la doppietta di Plea e la rete di Neuhaus per il definitivo 3 a 1.

Vince in casa anche l’Union Berlino, 2 a 0 sull’Augsburg, la salvezza per la neo promossa è quasi sicura ormai mentre il Mainz è sempre in una posizione molto pericolosa. Vittoria esterna del Paderborn 07 che espugna 2 a 0 il campo del Friburgo e ottiene 3 punti importantissimi per la lotta salvezza.

Vince in trasferta anche l’Hertha Berlino, 2 a 1 in casa del Wolfsburg; le reti nell’ultima mezzora di gioco, in vantaggio i padroni di casa al 68esimo con Mehmedi poi Torunarigha al 74esimo e Lukebakio al 90esimo regalano la vittoria agli ospiti. Netta vittoria dell’Hoffenheim in casa del Werder Brema, 3 a 0 alla fischio finale.

Il Bayer Leverkusen vince 3 a 0 contro il Fortuna Dusseldorf, prima rete di Harvetz, raddoppio di Bender e terza rete di Alario su rigore ad un minuto dal termine. Classifica cannonieri che vede in testa Lewandowsky con 21 marcature, seconda posizione di Werner con 20.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Borussia Dortmund – Colonia 5 – 1

FC Union Berlin – Augsburg 2 – 0

Borussia M’Gladbach – Mainz 05 3 – 1

Eintracht Francoforte – Lipsia 2 – 0

Friburgo – SC Paderborn 07 0 – 2

Wolfsburg – Hertha BSC 1 – 2

Bayern Monaco – Schalke 04 5 – 0

Werder Brema – Hoffenheim 0 – 3

Bayer Leverkusen – Fortuna Düsseldorf 3 – 0

CLASSIFICA BUNDESLIGA

Lipsia 40

Bayern Monaco 39

Borussia M’Gladbach 38

Borussia Dortmund 36

Bayer Leverkusen 34

Schalke 04 33

Hoffenheim 30

Friburgo 29

Eintracht Francoforte 24

Wolfsburg 24

FC Union Berlin 23

Augsburg 23

Hertha BSC 22

Colonia 20

Mainz 05 18

Werder Brema 17

SC Paderborn 07 15

Fortuna Düsseldorf 15

©RIPRODUZIONE RISERVATA