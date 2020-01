Bundesliga 2019-2020, risultati 18° giornata: tripletta Haaland all’esordio, poker Bayern Monaco e Leverkusen, ok Lipsia

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 18° giornata di Bundesliga: la classifica e i marcatori aggiornate

Il Lipsia si impone con un sonoro 3 a 1 sull’Union Berlino e rimane saldamente in testa alla Bundesliga con 40 punti, 4 di vantaggio sul Bayern Monaco che mette a segno un bel poker in casa dell’Hertha Berlino, 4 a 0 il risultato finale.

Sconfitta per il Borussia Monchengladbach che costa la seconda posizione, gli uomini di Marco Rose vengono sconfitti 2 a 0 dallo Schalke 04. Il Bayer Leverkusen vince 4 a 1 in casa del Paderborn e cerca di rimanere vicino alla posizioni di alta classifica.

Vittoria esterna anche per l’Eintracht di Francoforte, 2 a 1 in casa dell’Hoffenheim. Bella vittoria del Colonia che si libera del Wolfsburg con un perentorio 3 a 1; match mai in discussione, il goal della bandiera per gli ospiti arriva a mezzora dal termine con i padroni di casa in completo controllo della partita. Importantissima vittoria del Werder Brema in chiave salvezza, 1 a 0 in casa del Fortuna Dusseldorf e sorpasso in classifica proprio ai danni degli uomini di Funkel.

Il Friburgo vince 2 a 1 in casa del Mainz 05, le reti per gli ospiti nel primo tempo, Kwon al 28esimo e Petersen al 41esimo, la rete di Mateta a 10 minuti dal termine ravviva una partita alquanto noiosa. Il Borussia Dortmund vince 5 a 3 in casa dell’Augsburg, da segnalare la tripletta di Haland all’esordio in Bundesliga; il primo tempo molto tattico regala una sola marcatura mentre la seconda frazione è scoppiettante e vede ben 7 reti, 5 per gli ospiti e 2 per i padroni di casa.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Schalke 04 – Borussia M’Gladbach 2 – 0

Colonia – Wolfsburg 3 – 1

Mainz 05 – Friburgo 1 – 2

Augsburg – Borussia Dortmund 3 – 5

Fortuna Düsseldorf – Werder Brema 0 – 1

Hoffenheim – Eintracht Francoforte 1 – 2

Lipsia – FC Union Berlin 3 – 1

Hertha BSC – Bayern Monaco 0 – 4

SC Paderborn 07 – Bayer Leverkusen 1 – 4

CLASSIFICA BUNDESLIGA

Lipsia 40

Bayern Monaco 36

Borussia M’Gladbach 35

Borussia Dortmund 33

Schalke 04 33

Bayer Leverkusen 31

Friburgo 29

Hoffenheim 27

Wolfsburg 24

Augsburg 23

Eintracht Francoforte 21

FC Union Berlin 20

Colonia 20

Hertha BSC 19

Mainz 05 18

Werder Brema 17

Fortuna Düsseldorf 15

SC Paderborn 07 12

