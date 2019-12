Bundesliga 2019-2020, risultati 16° giornata: vincono Bayern Monaco e ‘Gladbach, Borussia Dortmund-Lipsia 3-3

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 16° giornata di Bundesliga: la classifica e i marcatori aggiornate

Il Borussia Monchengladbach vince 2 a 0 in casa contro il Paderborn 07 e torna in testa alla classifica affiancando il Lipsia; la squadra RedBull infatti non riesce a superare il Borussia Dortmund, finisce 3 a 3 al Westfalenstadion, con il Lipsia sempre costretto ad inseguire, ancora in goal Schick che mette a segno il definitivo 3 a 3.

Vittoria esterna per il Bayern Monaco che si impone con un netto 3 a 1 contro il Friburgo, la vittoria però in realtà arriva solo nei minuti di recupero, sono infatti Zirkzee al 92esimo e Gnabry al 95esimo a dare la vittoria ai Bavaresi. Incredibile vittoria del Mainz 05 che mette a segno un pokerissimo in casa del Werder Brema, 5 a 0 il risultato finale in favore degli ospiti.

Vittoria corsara anche per l’Hoffenheim che supera 2 a 0 l’Union Berlino; vince fuori casa anche il Colonia che con un rocambolesco 4 a 2 in rimonta riesce ad avere la meglio sull’Eintracht di Francoforte, gli ospiti alla mezzora sono sotto 2 a 0 poi Hector nel finale di primo tempo accorcia le distanze, nella seconda parte di gara i padroni di casa crollano fisicamente e nel quarto d’ora finale il Colonia va in goal ben tre volte.

L’Augsburg vince con facilità contro il Fortuna Dusseldorf, 3 a 0 al triplice fischio con la doppietta di Max e la rete di Jedvaj; vince lontano da casa anche l’Hertha Berlino che grazie al gola di Rekik al 62esimo ha la meglio sul Bayer Leverkusen. Pareggio 1 a 1 nella sfida tra Wolfsburg e Schalke 04, segnano prima i biancoblu con Kabak al 51esimo e poi pareggia Mbabu per i padroni di casa a 10 minuti dal termine.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Werder Brema – Mainz 05 0 – 5

FC Union Berlin – Hoffenheim 0 – 2

Borussia Dortmund – Lipsia 3 – 3

Augsburg – Fortuna Düsseldorf 3 – 0

Bayer Leverkusen – Hertha BSC 0 – 1

Borussia M’Gladbach – SC Paderborn 07 2 – 0

Eintracht Francoforte – Colonia 2 – 4

Friburgo – Bayern Monaco 1 – 3

Wolfsburg – Schalke 04 1 – 1

CLASSIFICA BUNDESLIGA

Lipsia 34

Borussia M’Gladbach 34

Bayern Monaco 30

Borussia Dortmund 30

Schalke 04 29

Friburgo 25

Bayer Leverkusen 25

Wolfsburg 24

Hoffenheim 24

Augsburg 23

FC Union Berlin 20

Eintracht Francoforte 18

Hertha BSC 18

Mainz 05 18

Colonia 14

Werder Brema 14

Fortuna Düsseldorf 12

SC Paderborn 07 9

