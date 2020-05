Bundesliga, Borussia Dortmund-Bayern Monaco Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 26/5/2020

Spazio al Klassiker tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco nella 28° giornata di Bundesliga. Precedenti, statistiche, ultime e probabili formazioni: ballottaggi Witsel-Dahoud e Hazard-Brandt per Favre, mentre Flick non avrà a disposizione Thiago Alcantara. Ecco dove vedere la partita in Diretta TV, in Streaming e come ascoltarla in radiocronaca live

L’esperimento sta funzionando, ma chiamarlo tale, forse, non sembra politically correct. Eppure, tale bisognerebbe definirlo, perché un calcio senza tifosi non è vero calcio, se non un modo per assecondare i capricci e i bisogni economici.

Forse, un vero e proprio assaggio di calcio vero potrebbe esserci solo martedì 26 maggio alle ore 18:30, quando al Signal Iduna Park di Dortmund, conosciuto anche come WestfalenStadion, andrà in scena il tanto atteso Klassiker, il big match, lo scontro diretto per il primo posto tra Borussia Dortmund e i campioni del Bayern Monaco per la 28° giornata di Bundesliga, undicesimo turno del girone di campionato, nonché primo turno infrasettimanale del nuovo calendario istituito dopo lo stop forzato a causa dell’emergenza Coronavirus.

E’ la partita decisiva per i nerogialli, che non possono sbagliare e devono assolutamente vincere se vogliono ridurre il gap e la distanza di soli quattro punti che li separano dalla capolista. I renani proveranno a ripartire dalle sei vittorie consecutive in campionato e, soprattutto, dai sei gol segnati nelle ultime due partite.

Situazione simile per i bavaresi, che sono consapevoli che una vittoria significherebbe ipotecare la vittoria del titolo per l’ottava volta consecutiva. D’altronde, il club campione di Germania non perde dal 7 dicembre scorso in campionato e, soprattutto, ha vinto dodici delle ultime tredici partite, comprese le due vittorie dal ritorno in campo, in cui sono stati capaci di realizzare ben sette reti.

Ultime sulle formazioni di Borussia Dortmund-Bayern Monaco:

Ancora assenti Reus, Zagadou e Schulz per Lucien Favre, che dovrebbe confermare l’undici sceso in campo nelle ultime due partite, ma con il pieno recupero di Delaney, Emre Can e Witsel, che si giocheranno il posto con Dahoud in un centrocampo completato dai bomber Hakimi e Guerreiro. A porta il solito Burki sarà protetto da Akanji, il doppio ex Hummels e Piszczek, mentre in attacco attenzione alla possibile sorpresa Hazard al posto di Brandt, che però è stato il migliore nell’ultima partita, al fianco di Sancho e Haaland, che vuole riscattarsi dopo non aver tirato in porta per la prima volta in stagione.

E’ il primo Klassiker per Hans Dieter Flick, appena confermato sulla panchina dei bavaresi per diverse stagioni, ma orfano di Tolisso, Sule e Coutinho, che non sarà riscattato dal Barcellona. Il grosso dubbio è la presenza o meno di Thiago Alcantara, non al meglio, che potrebbe essere sostituito da Goretzka nel trio completato dal confermatissimo Kimmich e da capitan Mueller. In difesa Alaba sarà adattato centrale con Boateng, mentre Pavard e il talentuoso Davies giocheranno terzini, davanti a Neuer. In attacco nessun dubbio dopo il turnover della scorsa partita: saranno infatti Coman e Gnabry a completare il tridente con il grande ex Lewandowski.

Probabili formazioni Borussia Dortmund-Bayern Monaco:

Borussia Dortmund (3-4-3): Burki; Piszczek, Hummels, Akanji; Hakimi, Emre Can, Witsel, Guerreiro; Brandt, Haaland, Sancho.

Bayern Monaco (4-3-3): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Mueller, Kimmich, Goretzka; Coman, Lewandowski, Gnabry.

Come vedere Borussia Dortmund-Bayern Monaco in Diretta TV e Streaming Live:

La partita Borussia Dortmund Bayern Monaco, 28° Giornata di Bundesliga, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Football HD Canale 203.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Borussia Dortmund Bayern Monaco in diretta streaming live. Lo stesso potranno fare gli abbonati a Mediaset Premium con il servizio Premium Play.

Infine, è possibile acquistare la partita su NowTv al prezzo di 9,99 €.

Precedenti e statistiche Borussia Dortmund-Bayern Monaco:

Sono ben 124 i precedenti totali tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco, con bilancio nettamente a favore dei bavaresi con 57 vittorie, 34 pareggi e 33 sconfitte, 235 gol fatti e 154 gol subiti, di cui 47 vittorie, 29 pareggi e 25 sconfitte nelle 101 partite disputate in Bundesliga.

Nelle 56 partite disputate sulla Ruhr, però, i nerogialli conducono i giochi con 21 vittorie, 19 pareggi e 16 sconfitte, di cui 16 vittorie, 19 pareggi e 15 sconfitte in 50 incroci di campionato.

All’andata il Bayern Monaco vinse con un roboante 4-0 con protagonista assoluto l’attuale capocannoniere del campionato, Lewandowski, autore di una doppietta, oltre a Gnabry e al rocambolesco autogol di Hummels.

