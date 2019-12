Dove vedere Brescia-Sassuolo in Diretta Tv e Streaming Live: recupero 7° giornata Serie A 18-12-2019

Il Brescia ospita il Sassuolo nel recupero della 7° giornata di Serie A. La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport 1 HD e Sky Sport Serie A HD. E’ possibile vedere la partita Brescia-Sassuolo in diretta streaming live utilizzando i servizi Sky Go.

Il problema non è l’attuale situazione, visto che è ancora presto, ma il percorso finora fatto. Perché, d’altronde, ci può stare avere difficoltà, ma non in questo modo. Eppure, qualcosa di buono è stato fatto, bisogna trovare solo un po’ di continuità e poi sarà possibile lottare per i propri obiettivi, magari mettendo un po’ da parte quel tentativo naif di puntare solo ed esclusivamente sul bel gioco e pensando maggiormente a portare a casa risultati.

E’ il proprio bel gioco quello che sarà al centro della sfida tra Brescia e Sassuolo, che si sfideranno alle ore 20:45 allo Stadio Stadio Mario Rigamonti di Brescia nel recupero della settima giornata di Serie A, a chiudere la prima parte della stagione ad una settimana dalla sosta natalizia.

I lombardi hanno solo sei punti in classifica, ma hanno sempre dato la sensazione di essere sempre in partita, anche nelle sconfitte contro le big. Ora serve però vincere qualche scontro diretto per allontanarsi dalla zona retrocessione.

E’ da un anno ormai che gli emiliani alternano prestazioni incredibili e vittorie importanti a clamorose debacle. C’è sempre quella sensazione che l’integralismo del gioco non porterà a grandi risultati. Certo, la salvezza non dovrebbe essere messa in discussione, ma i romagnoli hanno tutto per fare qualcosa in più.

Come vedere Brescia-Sassuolo in Diretta TV e Streaming Live:

La partita Brescia Sassuolo, recupero della 7° Giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 1 HD Canale 201, Sky Sport Serie A HD Canale 202 e Sky Sport HD Canale 251 per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Brescia Sassuolo in diretta streaming live. Lo stesso potranno fare gli abbonati a Mediaset Premium con il servizio Premium Play.

Infine, è possibile acquistare la partita su NowTv al prezzo di 9,99 €.

Precedenti, statistiche e Pronostico di Brescia – Sassuolo

Sono solo 8 i precedenti totali tra Brescia e Sassuolo, con bilancio nettamente a favore dei lombardi con 3 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta, 13 gol fatti e 8 gol subiti, di cui 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle 4 partite disputate al Rigamonti. Ma sarà la prima sfida tra le due squadre in Serie A.

Dopo la vittoria in trasferta contro l’Udinese, il calendario non ha certamente premiato il Brescia, che ha dovuto sfidare prima la Juventus e poi il Napoli, perdendo entrambe le partite 2-1, ma anche non meritando in realtà questo risultato.

Bisogna porsi delle domande in casa del Sassuolo, perché non si può certamente pensare di passare dalla vittoria per 3-0 contro la Spal alle due sconfitte consecutive, prima nel derby contro il Parma per 1-0, poi la clamorosa debacle casalinga per 4-1 contro l’Atalanta.

Consigliato X, con Over 2.5 come alternativa più credibile, ma non è da escludere Gol.

Probabili Formazioni Brescia – Sassuolo

Difficilmente Eugenio Corini cambierà qualcosa, nonostante le assenze di Magnani, Ndoj e Torregrossa. L’unica vera differenza sarà il ritorno di Romulo sulla trequarti alle spalle dei bomber Balotelli e Donnarumma. In difesa ancora panchina per Gastaldello e Mateju, visto che saranno preferiti Chancellor e Martella al fianco di Cistana e Sabelli, a protezione di Joronen, mentre in mediana giocheranno Bisoli, Tonali e Dessena.

L’assenza di Rogerio è più snervante delle aspettative per Roberto De Zerbi, visto che finora Peluso non sta certamente facendo bella figura e anche adattare Ferrari, con l’inserimento di Marlon al fianco di Chiriches, non ha dato risultati positivi. Potrebbe essere la volta di Toljan sulla destra, così come di Locatelli in mediana al posto di uno tra Traore, Obiang e Duncan, con Consigli a porta e il ritorno di Caputo nel tridente d’attacco al fianco di Berardi e Defrel.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Balotelli, Donnarumma.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Peluso; Locatelli, Obiang, Traore; Berardi, Caputo, Defrel.

