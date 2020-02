Brescia-Napoli, conferenza stampa pre-partita Gattuso: “Attenzione solo sul Brescia, al Barcellona ci penseremo successivamente”

Un Rino Gattuso molto carico quello che si è sottoposto al consueto appuntamento con la conferenza stampa pre-partita. Per il tecnico tanti gli argomenti analizzati: dall’importanza del match contro il Brescia e il reintegro in squadra di Allan, passando per il match di martedì contro il Barcellona.

Sul Brescia: “Affronteremo una squadra avvelenata, in una partita dura come quella contro il Cagliari. Il Brescia tende a riempire l’aria con tanti calciatori, non dovremo peccare di presunzione. Contro le “piccole” abbiamo perso 20 punti, ecco, quindi, che la mia attenzione e quella dei ragazzi dovrà essere focalizzata solamente sul match di campionato e non sulla partita contro il Barcellona”.

Impegno Champions: “Se mi venisse chiesto di scegliere tra il passaggio turno in Champions League o un posto in Europa League nell’attuale campionato non avrei esitazione a scegliere la seconda opzione”.

Gennaro Gattuso, 42 anni, allenatore del Napoli

Vicenda Allan: “Ci siamo parlati faccia a faccia e abbiamo risolto tutto il dovuto. Non porto rancore, si è allenato bene e ci sarà”.

Rientri e assenze: “Milik rientra. Ghoulam è sulla strada giusta. Koulibaly resterà ancora out per 7-10 giorni, stiamo monitorando costantemente la sua situazione fisica”.

Dualismo Ospina-Meret: “Le mie scelte sono in buona fede, non sono un’aziendalista. Penso al bene della squadra, senza badare ad antipatie o simpatie di nessun tipo”.

