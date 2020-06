Brescia-Genoa Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 27-6-2020

Sfida salvezza sarà quella tra Brescia e Genoa. Il match andrà in scena domani 27 giugno alle ore 17:15 allo stadio Mario Rigamonti. Entrambe le compagini necessitano con urgenza di punti per dare ossigeno a una classifica in totale affanno

Neanche il tempo di rifiatare ed è pronta a ripartire la Serie A con la 28ª giornata del campionato. Mandato in archivio il turno numero 27 si torna in campo questa sera con Juventus-Lecce. A seguire, tra domani e dopodomani, tutto il turno di campionato. Partita da attenzionare sarà la sfida tra Brescia e Genoa. Le due formazioni sono invischiate nella lotta per la salvezza. Se il Brescia, a meno di straordinari ribaltoni, sembra già condannato, per il Genoa c’è ancora da lottare e sperare.

Le rondinelle devono assolutamente trovare i tre punti, se vogliono continuare a sperare nella salvezza. Salvezza che avrebbe il gusto di una vera e propria impresa, nel caso in cui il Brescia vi riuscisse. La squadra lombarda è ultima in classifica, a 8 punti dal Genoa quartùltimo, e in astinenza da vittorie dal 3 a 0 rifilato al Lecce il 14 dicembre; da quel momento sono arrivate 8 sconfitte e 4 pareggi, di cui l’ultimo nella giornata appena conclusa contro la Fiorentina.

Situazione meno delicata, ma al quanto ingarbugliata, quella del Genoa. La squadra del grifone ha bisogno di vincere per allontanare i fantasmi della B. I liguri sono sì quartùltimi, ma con gli stessi punti del Lecce che li rincorre. I rossoblu, malgrado la scomoda posizione in classifica e l’ultima pesante sconfitta contro il Parma per 4 a 1, prima della sosta “forzata” stavano vivendo un buon momento di forma frutto di due pareggi contro Fiorentina e Atalanta, tre vittorie contro Cagliari, Bologna e Milan e una sconfitta contro la Lazio.

Insomma, sembra abbastanza chiaro che il pareggio serva a poco o nulla ad ambo le parti e che solo una vittoria possa riaccendere un briciolo di speranza a una fazione o dare continuità e fiducia all’altra.

Brescia-Genoa: le ultime sulle formazioni

In casa Brescia è complicata la situazione per quanto riguarda il reparto difensivo. Gli infortuni dei titolarissimi Cistana e Chancellor spingono López a fidarsi della coppia formata dal giovanissimo Papetti e da Mateju. Sulle fasce confermato Sabelli a destra, ballottaggio sulla sinistra tra Martella e Semprini. A centrocampo sicuri del posto da titolare sono Tonali e Bjarnason. Ballottaggi invece tra Dessena e Romulo; Zmrhal e Spalek. In avanti, archiviato il caso Balotelli, le rondinelle faranno affidamento sulla coppia formata da Torregrossa e Donnarumma.

Il Genoa dovrà fare sicuramente fare a meno del suo capitano Mimmo Criscito, edema muscolare al polpaccio, e di Radovanovic, rottura del crociato e campionato finito. La linea difensiva rossoblu sarà, probabilmente, a tre e composta da Romulo, Soumaoro, Masiello con Barreca e Biraschi come esterni alti. Quest’ultimo è in ballottaggio con Ghiglione per una maglia da titolare. A centrocampo l’unico sicuro del posto è Behrami. Per il resto, Schone e Sturaro sono favoriti su Larager e Cassata. In avanti molti dubbi per Nicola; i favoriti per una maglia da titolare sono Iago Falque e Sanabria ma occhio anche a Pinamonti, Pandev e Favilli che potrebbero insidiare i due.

Brescia-Genoa: le probabili formazioni

BRESCIA 4-3-1-2: Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Martella; Dessena, Bjarnason, Tonali; Zmrhal; Torregrossa, Donnarumma. Allenatore: Diego Luis López

GENOA 3-5-2: Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Sturaro, Schone, Behrami, Barreca; Iago Falque, Sanabria. Allenatore: Davide Nicola

Dove vedere Brescia-Genoa in Diretta TV e streaming Live

Sarà possibile gustarsi il match tra Brescia e Genoa in diretta su Sky, sui canali satellitari Sky Sport e Sky Sport Serie A. Inoltre, per chi avesse aderito all’offerta, Sky mette a disposizione il servizio live streaming dall’app Sky Go; scaricabile su tablet, pc o smatphone.

Per il live streaming e on demand Sky mette a disposizione anche la piattaforma Now Tv; acquistando uno dei pacchetti disponibili si potrà guardare il match in programma.

Precedenti e statistiche Brescia-Genoa

La partita tra Brescia e Genoa, in programma domani, sarà l’incontro numero 31 in Serie A e 48 in totale. Dei match disputati in Serie A: 9 sono le vittorie delle rondinelle, 6 i pareggi e ben 16 le vittorie per i genovesi. L’ultima partita disputata tra le due compagini risale alla nona giornata del girone d’andata, datata 26 ottobre. Il risultato finale fu un netto 3 a 1 in favore della squadra ligure. Un dato sicuramente da non tralasciare è il numero delle vittorie in casa da parte del Brescia contro il grifone. La squadra biancazzurra, in questa particolare statistica, è in vantaggio per 7 vittorie a 5. Dato che in sé riveste una certa importanza, ma che perderà leggermente di efficacia alla luce delle porte chiuse; elemento che limiterà il fattore campo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS