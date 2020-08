F1, BREAKING NEWS: Ufficiali le ultime quattro gare del 2020

Le ultime quattro gare del 2020 hanno delle date ufficiali. Nonostante l’inizio incerto di questa stagione, dovuta alla pandemia, la FIA e la F1 in generale hanno risolto la situazione alla grande, organizzando una stagione dalla lunghezza normale. Gli ultimi quattro appuntamenti saranno in Turchia, in Bahrein per un doppio appuntamento e ad Abu Dhabi.

La pista di Instanbul si prepara ad accogliere il Gran Premio. Fonte: F1.com

Calendario 2020: Le ultime date ufficiali

Che stagione di Formula sarebbe se non finisse ad Abu Dhabi? In questo 2020 avremo modo di vedere la pista degli Emirati Arabi a ridosso del Natale. Sono infatti giunte le ultime notizie ufficiali che confermano la presenza di altri quattro Gran Premi di Formula 1.

In occasione di queste aggiunte, c’è un Gran Premio che ritorna in grande spolvero: si tratta del GP di Turchia, che si terrà nel circuito made by Tilke nel Parco di Instabul. Il Circus non andava in Turchia dal 2011. La gara si terrà il 15 Novembre. A seguito, vedremo un double-header in Bahrein. Qui, infatti, ci saranno per due Gran Premi, il GP del Bahrein che si terrà il 26 Novembre e il Gran Premio del Sakhir, invece, che sarà il 6 Dicembre.

La stagione si chiuderà come di consueto ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi, con il Gran Premio di Abu Dhabi che sarà corso il 13 Dicembre a Yas Marina.

é finita, dunque, l’incertezza. La stagione di F1 2020 ha finalmente il suo calendario, anche se un po’ in ritardo e con tantissime gare, come se fosse una stagione standard. Solo più movimentata.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS