BREAKING NEWS: Ricciardo firma con la McLaren

é ufficiale: Daniel Ricciardo a partire dal 2021 sarà un pilota McLaren. L’australiano sembrava essere in lizza per il prestigioso sedile Ferrari ma ecco cosa ne sarà di luila prossima stagione. Nonostante il Coronavirus abbia imposto una pausa lunghissima, la Formula 1 continua a tenerci con il fiato sospeso, grazie ad un mercato piloti al cardiopalma.

Il saluto alla Renault di Ricciardo. Fonte: Twitter ufficiale Ricciardo

Ricciardo in McLaren: inizia una nuova avventura

Il pilota australiano è ancora in cerca della sua strada, del team che riuscirà a permettergli di esprimere appieno il suo potenziale. A quanto pare, sembra che abbia scelto la McLaren.

é infatti uscito da pochissimo il comunicato che annuncia l’addio fra la scuderia francese e l’australiano, che lascia il team dopo appena un anno, o forse uno e mezzo, vediamo cosa si farà in questo 2020. A dirlo è anche lo stesso Daniel ha postato un’immagine di lui sorridente come al solito che veste i colori della Renault con un messaggio in cui ringrazia il team per il tempo passato insieme.

Ecco le sue parole:

“Voglio ringraziare la Renault per il tempo trascorso insieme e inoltre per la maniera in cui sono stato accolto nel team. Ma non abbiamo ancora finito, e io non vedo l’ora di tornare in griglia per voi quest’anno. Il mio prossimo capitolo non è ancora qui ed io voglio concentrarmi su quello di quest’anno, ancora presente per finirlo bene. Merci”

Il prossimo capitolo è ovviamente la McLaren. La scuderia inglese è in forte crescita ed ha bisogno di un pilota esperto, che sappia tenere a bada il giovane ed esplosivo Norris pur portando ottimi risultati. Ricciardo è l’uomo perfetto per loro. Si prospettano per il 2021 tantissime nuove sfide e una griglia di partenza stravolta e briosa. Noi, non vediamo l’ora che cominci.

