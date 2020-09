BREAKING NEWS: la famiglia Williams si fa da parte dopo Monza

Questo 2020 non si smentisce, saremo testimoni infatti della fine di un’epoca: la famiglia Williams, infatti, si fa da parte. Il Gran Premio d’Italia 2020, infatti, sarà l’ultimo Gran Premio con Claire Williams come team principal.

Sir Frank e Claire Williams lasciano la scoietà. Fonte: Williams ufficiale Twitter

GP d’Italia: l’ultimo della famiglia Williams nel proprio team

La scuderia è stata creata da sir Frank Williams e poi è stata data a sua figlia Claire, che si è sempre prodigata per il suo team. Purtroppo, però, la volontà non è bastata. Di recente la scuderia ha affrontato dei pesantissimi problemi finanziari che hanno gravato sulla decisione finale. Claire si è così trovata a decidere se lasciare la sua società in abili mani e fare un passo indietro o continuare e rischiare grosso.

Dopo 43 anni e 739 Gran Premi, la famiglia Williams ha deciso di compiere un passo indietro per il bene della loro Scuderia. Inizia così un nuovo capitolo per la squadra di Grove, sotto la guida della Dorilton.

“Con il futuro del team assicurato, è giunto il momento di farsi da parte – ha detto Claire Williams – Come famiglia, abbiamo sempre dato priorità alla Williams e ora che siamo riusciti a lasciarla in buone mani, è ora di dare le redini a qualcun altro, così da lasciare libera la Dorilton di portare il team verso il futuro. Apprezziamo l’incoraggiamento di Dorilton a proseguire, ma sappiamo che il team è in buone mani”.

“Da parte di Frank e della famiglia Williams vogliamo ringraziare i nostri amici nel paddock e tutti i fan nel mondo per il loro supporto ed incoraggiamento. Soprattutto, però, vogliamo ringraziare tutti i componenti del team Williams. Persone che hanno lavorato in Williams nel presente e nel passato. Sono loro i veri eroi, hanno reso la Williams quella che è e auguriamo loro il meglio. é arrivato il momento di iniziare un nuovo capitolo nella nostra vita.”

©RIPRODUZIONE RISERVATA

