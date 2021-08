Brasile-Spagna dove vederla in TV e diretta Streaming: orario e formazioni Finale Olimpiadi 7-8-2021

Dove vedere Brasile-Spagna, Finale Olimpiadi di calcio maschile, sabato 7 Agosto alle 13:30. La partita Brasile-Spagna sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN, Eurosport e Discovery+.

E’ tempo di entrare nella storia. E’ tempo di conquistare la medaglia d’oro. E’ tempo di diventare leggenda della mitologia del calcio. E’ tempo di trasformarsi in stelle luminose, lunghe comete di quel magnifico ed antichissimo torneo. E’ tempo di far rumore nel mondo dello sport.

E’ tutto pronto all’International Stadium di Yokohama, in Giappone, dove alle ore 13:30 andrà in scena la sfida tra Brasile e Spagna per la finale per il primo e il secondo posto, medaglia d’oro e medaglia d’argento, per la finale di calcio maschile delle Olimpiadi di Tokyo 2021, dopo il rinvio del 2020.

In finale si sono qualificate le due squadre più forti, le due super favorite per la vittoria finale, che avranno l’arduo compito di chiudere sul podio più alto il loro meraviglioso cammino nei Giochi Olimpici numero XXXII.

I brasiliani hanno vinto il proprio girone distruggendo Germania e Arabia Saudita, intermezzate dal pareggio senza reti contro la Costa d’Avorio, la grande sorpresa di questa stagione, per poi eliminare Egitto ai quarti di finale e Messico in semifinale, seppur solo ai calci di rigore.

Cammino sicuramente più impervio per gli iberici, che hanno superato il girone nonostante i pareggi contro Argentina ed Egitto, ma fondamentale è stata la vittoria di misura contro l’Australia, mentre Costa d’Avorio e i padroni di casa del Giappone sono state eliminate solo ai tempi supplementari.

Il logo delle Olimpiadi di Tokyo 2020 (foto da: wikimedia.org)

Ultime sulle formazioni di Brasile-Spagna:

Intera rosa a disposizione per Andre Jardine, che confermerà il suo super offensivo 4-2-3-1. A porta ancora Santos, difeso dalla coppia centrale costituita da Nino e Diego Carlos, mentre sulle fasce capitan Dani Alves e Arana. In mediana Bruno Guimaraes e Douglas Luiz vinceranno la concorrenza di Matheus Henrique, mentre nel quartetto d’attacco c’è solo l’imbarazzo della scelta tra Paulinho, Claudinho, Antony, Malcom, Martinelli e Matheus Cunha alle spalle del capocannoniere Richarlison.

Due assenze importanti per Luis De La Fuente, che dovrà fare a meno di Ceballos e Mingueza. A porta Unai Simon sarà protetto dal quartetto costituito da Oscar Gil, Pau Torres, Eric Garçia e Cucurella. In mediana Soler si gioca il posto con Merino al fianco di Zubimendi e Pedri, assolutamente inamovibile. In attacco non ci sono dubbi sulla presenza dal primo minuto di Dani Olmo e Oyarzabal, mentre Marco Asensio proverà a rubare il posto a Rafa Mir.

Probabili formazioni Brasile-Spagna:

BRASILE (4-2-3-1): Santos; Dani Alves, Nino, Diego Carlos, Arana; Douglas Luiz, Guimaraes; Paulinho, Claudinho, Richarlison; Antony

SPAGNA (4-3-3): Unai Simón; Cucurella, Pau Torres, García, Óscar Gil; Zubimendi, Merino, Pedri; Mir, Oyarzabal, Dani Olmo.

Come vedere Brasile-Spagna in Diretta TV e Streaming Live:

Partita : Brasile-Spagna

: Brasile-Spagna Data : Sabato 7 Agosto 2021

: Sabato 7 Agosto 2021 Orario : 13:30

: 13:30 Canali TV : DAZN – Eurosport

: DAZN – Eurosport Streaming: DAZN (app e sito) – Discovery+ (app e sito)

La partita Brasile Spagna, finale Olimpiadi di calcio maschile, sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e Eurosport.

Gli abbonati a DAZN e Discovery+ potranno usufruire anche del servizio DAZN e Discovery+ per guardare Brasile Spagna in diretta streaming live tramite l’app mobile o il sito ufficiale.

Precedenti e statistiche Brasile-Spagna:

Sono solo 2 i precedenti totali tra Brasile e Spagna alle Olimpiadi, con bilancio perfettamente in parità con una vittoria a testa e due gol fatti a testa.

Infatti, la prima sfida è stata nelle Olimpiadi del 1968 a Città del Messico, finita 1-0 per gli spagnoli, che però persero 2-1 nelle Olimpiadi del 1976 a Montreal.

