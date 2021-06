Brasile-Perù dove vederla in TV e diretta Streaming: orario e formazioni 17-6-2021

Dove vedere Brasile-Perù in diretta tv e streaming. Match della Coppa America America 2021, che si giocherà domani notte all’ Estadio Nilton Santos di Rio.

Brasile-Perù è incontro valevole per la seconda giornata del gruppo Nord di questa Coppa America 2021. Si gioca a Rio de Janeiro, nella tana carioca, dopo che Neymar e compagni hanno stupito all’esordio contro il Venezuela. Un secco 3-0 che qualifica gli uomini di Tite come teste di serie favorite del torneo. Il Perù, d’altro canto, deve ancora esordire in questa manifestazione ma, fatta eccezione per qualche individualità come il nostro Lapadula o il mediano Tapia, la squadra di Gareca non dovrebbe rappresentare un grosso problema per i verdeoro.

Coppa America 2021: le ultime sulle formazioni di Brasile-Perù

Tite potrebbe virare verso una formazione ultraoffensiva con ben quattro punte. C’è chi parla di un Gabriel Jesus falso nueve sostenuto da Vinicius, Firmino e Neymar. In difesa, coppia di terzini bianconera composta da Danilo e Sandro, con Militao e Silva al centro. In porta Alisson, mentre la coppia di mediani è formata da Fabinho e Casemiro.

Risponde il Perù con un modulo speculare: Gallese in porta; Lopez, Abram, Ramos, Advincula in difesa; Yotun e Tapia a centrocampo, con Cueva, Pena e Carrillo alle spalle di Lapadula.

Probabili formazioni Brasile-Perù

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Militao, Silva, Sandro; Fabinho, Casemiro; Vinicius, Firmino, Neymar; G. Jesus. CT: Tite

PERU’ (4-2-3-1): Gallese; Lopez, Abram, Ramos, Advincula; Yotun, Tapia, Cueva, Pena, Carrillo; Lapadula. CT: Gareca

Dove vedere Brasile-Perù in diretta tv e streaming

Partita: Brasile-Perù

Data: 18 giugno

Orario: 2:00

Canale tv e streaming: Sky calcio, Eleven Sports e Sky Go

La partita Brasile-Perù, valevole per la Coppa America, sarà visibile su Sky Calcio per tutti gli abbonati, oppure in streaming sull’app Sky Go, nonché sulla piattaforma Elevensports.

Statistiche e precedenti Brasile-Perù

Brasile e Perù si sono affrontate 47 volte nella propria storia: netta supremazia brasiliana, con 33 vittorie contro le cinque avversarie. Nove i pareggi.

