Borussia Dortmund-Lazio Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 2-12-2020

Borussia-Lazio formazioni diretta tv – Gara delicata quella che spetta ad Inzaghi che giocherà fuori casa contro il Borussia Dortmund. I tedeschi sono a capo del girone ad un solo punto sui biancocelesti. Alla Lazio può servire anche un pareggio per poter confermare le sue possibilità di poter passare agli ottavi di finale. l Club Brugges, però, è a solo a 4 punti di distanza e ci sono altre due partite da giocare.

Borussia-Lazio formazioni diretta tv , le ultime

Dopo la vittoria dell’andata, Inzaghi vorrebbe rivedere la stessa squadra affamata anche in Germania. La sconfitta casalinga per 3-1 contro l’Udinese ha sicuramente influito negativamente sul morale della società. I biancocelesti sono scivolati al nono posto e cercano il riscatto in Champions League.

La Lazio è ancora imbattuta in Europa ed Inzaghi vuole continuare su questa scia. Ballottaggio in porta tra Reina e Strakosha, l’albanese sembrerebbe favorito. Anche la difesa è ancora in bilico: Hoedt potrebbe giocare al posto di Radu. La qualità è tutta in attacco: Milinkovic-Savic e Luis Alberto a supporto di Immobile e Correa in avanti.

Anche Favre ha dei dubbi di formazione. Meunier ha dei problemi muscolari e non dovrebbe giocare. Sulle fasce Passlack insieme a Can. Guerriero potrebbe recuperare e a centro campo ci sarà Witsel. In attacco, invece, ci sarà la punta di diamante Haaland che in Bundesliga sta sorprendendo con numeri eccezionali.

Probabili formazioni Borussia-Lazio

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Bürki; Can, Hummels, Akanji; Passlack, Witsel, Dahoud, Guerreiro; Sancho, Reyna; Haaland.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.

Come vedere Borussia-Lazio in diretta tv

Il match di Champions League sarà trasmesso mercoledì 2 dicembre alle 21 e sarà visibile su Sky. Per gli abbonati sarà disponibile anche sull’app Sky Go per vedere la partita su smartphone e tablet. L’applicazione è disponibile sia per sistema Android che IOS.

Precedenti e statistiche Borussia-Lazio

Oltre alla vittoria dell’andata per 3-1 per l’Aquila, c’è già stato un precedente, in passato, tra le due squadre. L’ultimo risale alla stagione 1994/95 quando la Lazio affrontò il Borussia Dortmund in Coppa Uefa. All’andata i biancocelesti vinsero per 1-0 ma i nerogialli riuscirono a ribaltarla con un 2-0 che permise il passaggio alle semifinali della competizioni.

In tre partite, due match sono stati vinti dalla Lazio e solo uno dal Borussia Dortmund con 4 reti per la Lazio e 3 per i tedeschi.

