Borussia Dortmund-PSG in Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 18-2-2020

Borussia Dortmund-PSG, partita valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, sarà visibile in diretta esclusiva su Sky Sport Football HD e sulle piattaforme streaming on demand Sky Go e NowTv. Favre e Tuchel si affidano ai talenti di Haaland e Mbappé, Neymar potrebbe partire dalla panchina.

Domani alle ore 21:00 il Borussia Dortmund ospita al Signal Iduna Park il PSG nell’andata degli ottavi di finale di Champions League.

La partita promette grande spettacolo essendo entrambe due squadre che amano giocare in attacco senza preoccuparsi troppo sotto l’aspetto difensivo. In campionato, il Borussia Dortmund viene dal netto successo per 4-0 sull’Eintracht, con i gialloneri che hanno riscattato la sconfitta contro il Leverkusen.

Il PSG, invece, ha pareggiato per 4-4 nell’ultimo turno di Ligue 1 in una partita pazza sul campo dell’Amiens quartultimo. I francesi hanno dimostrato alcune lacune in fase difensiva ed i tedeschi cercheranno sicuramente di approfittarne.

Le ultime sulle formazioni di Borussia Dortmund e PSG

Per questo ottavo di finale di andata, due assenze pesanti per Favre che dovrà fare a meno degli infortunati Brandt e Reus, mentre Delaney è in dubbio. Il tecnico francese, tuttavia, in avanti ha le armi per far male al PSG ed il pericolo numero uno è Haaland. L’ex Salisburgo sarà titolare al fianco di Thorgan Hazard e di Sancho andando a formare un tridente molto pericoloso. Sarà titolare anche l’ex Juventus Emre Can che agirà con Witsel a centrocampo, con Hakimi e Guerreiro sugli esterni. A difendere la porta di Burki sarà il trio difensivo formato da Piszczeck, Hummels e Zagadou.

Anche Tuchel non potrà contare su alcuni giocatori per questa partita come Kurzawa e Kimpembe. Ha recuperato dal suo problema fisico, invece, Neymar che potrebbe partire dalla panchina, mentre l’altro giocatore che ha recuperato è Sarabia, che sarà titolare. Il PSG in attacco non ha nulla da invidiare ai tedeschi con Mbappé pronto a sfidare Haaland in uno scontro tra giovani titani. L’altro pericolo per la porta di Burki si chiama Edinson Cavani che guiderà l’offensiva, con Mbappé, Draxler e Di Maria alle sue spalle in 4-2-3-1. A centrocampo ci saranno Herrera e Muinga, mentre in difesa Meunier, Bakker, Thiago Silva e Kehrer difenderanno la porta di Navas.

Probabili formazioni Borussia Dortmund-PSG

BORUSSIA DORTMUND (3-4-3): Burki; Piszczeck, Hummels, Zagadou; Hakimi, Emre Can, Witsel, Guerreiro; Sancho, Haaland, Hazard. All. Favre

PSG (4-2-3-1): Navas; Meunier, Bakker, Thiago Silva, Kehrer; Herrera Muinga; Mbappe, Sarabia, Draxler; Cavani. All. Tuchel

Come vedere Borussia Dortmund-PSG in Diretta TV e Streaming Live

La partita Borussia Dortmund-PSG, partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, sarà visibile in esclusiva in diretta tv su Sky Sport Football HD (canale 203) per tutti gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio.

Inoltre, gli abbonati alla tv satellitare potranno seguire la partita anche in diretta streaming attraverso Sky Go, su PC e notebook e su dispositivi mobili quali tablet e smartphone.

Infine, sarà possibile vedere la partita Borussia Dortmund-PSG sulla piattaforma streaming on demand NowTV, acquistando la singola partita a €9.99 o acquistando l’intero Ticket Sport al costo mensile di €29.99.

Precedenti e statistiche Borussia Dortmund-PSG

Ci sono solo due precedenti tra Borussia Dortmund e PSG, con le due squadre che si sono affrontate in Europa League nella fase a gironi della stagione 2010/2011. Entrambe le sfide di quella stagione si chiusero in pareggio (1-1 in Germania e 0-0 in Francia), con il PSG che passò il girone da primo, mentre il Dortmund fu eliminato).

Per quanto riguarda le statistiche, in casa il Dortmund non ha mai perso in gare ufficiale, fermando anche il Barcellona nella fase a gironi e battendo l’Inter in rimonta. Non sarà perfetto come quello dei tedeschi, ma anche il ruolino di marcia del PSG non è male, con i francesi che lontano dal Parco dei Principi solo 4 volte (2 sconfitte e 2 pareggi) non sono riusciti a fare risultato.

©RIPRODUZIONE RISERVATA