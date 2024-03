Bonus Scommesse: Migliori Bonus di Benvenuto e Senza Deposito

Come noto, nel panorama del betting online i bonus scommesse sono un elemento particolarmente importante a disposizione dei bookmaker per attirare nuovi clienti e fidelizzare quelli già esistenti. Per i giocatori, i bonus scommesse sono invece una promozione davvero fondamentale per migliorare la convenienza di gioco e per permettere a tutti gli utenti interessati di poter ottenere i più ampi benefici, spesso senza nemmeno effettuare un versamento iniziale.

In questa guida ai bonus scommesse vedremo insieme quali sono le principali tipologie di bonus oggi esistente – da quelli di benvenuto e senza deposito a quelli cashback – e vedremo insieme in che modo possano condividere con te i migliori vantaggi!

I bonus di benvenuto nei siti di scommesse

Cominciamo con uno sguardo ai bonus di benvenuto, che sono promozioni riservate ai nuovi utenti che si registrano su un sito di scommesse per la prima volta.

Di norma i bonus di benvenuto vengono erogati in diverse forme tecniche, come ad esempio può accadere nel momento in cui viene stanziato un bonus in denaro erogato in base al primo deposito effettuato.

Tuttavia, non esistono regole ferree tra i bonus di benvenuto, con la conseguenza che ogni bookmaker può scegliere di stanziarne uno o più sulla base di quelle che sono le proprie preferenze.

Ecco perché ci sembra utile riassumere di seguito quali siano le principali tipologie di Bonus di Benvenuto oggi a disposizione sul mercato e come trovare le migliori!

Bonus sul primo deposito

È probabilmente il bonus più diffuso, rivolto – come intuibile – ai soli giocatori che si iscrivono per la prima volta nella piattaforma di un bookmaker.

Consiste in una percentuale (solitamente del 100%, ma non mancano le promozioni ancora più vantaggiose) sul primo deposito, fino ad un importo massimo predefinito.

Bonus senza deposito

È un bonus che non richiede alcun deposito per essere attivato, ma generalmente solo la presentazione dei propri documenti di identità e, pertanto, la validazione dell’account.

Di contro, alla facilità di ottenimento e alla possibilità di non dover nemmeno effettuare un versamento iniziale, il bonus senza deposito presenta importi e requisiti di puntata generalmente inferiori rispetto ai bonus sul primo deposito.

Bonus cashback

Il bonus cashback consiste in un rimborso parziale o totale delle perdite subite nel corso di un determinato periodo di tempo.

Si tratta pertanto di una modalità di promozione con cui al giocatore è consentito di rientrare in possesso di una parte delle proprie puntate, da sfruttarsi come credito per ulteriori puntate allo stesso gioco che ha determinato le perdite, o ad altri giochi.

Free spins

Un’altra forma piuttosto comune di bonus è poi quella dei free spins, ovvero i giri gratuiti da utilizzare su determinati giochi di slot machine.

Generalmente i giri gratuiti che i casinò mettono a disposizione dei loro giocatori sotto forma di crediti sono rigidamente disciplinati sia in termini di entità (è frequente che i giri gratuiti possano essere effettuati su puntate basse) sia in termini di slot fruibili (il casinò indica in modo preciso su quali titoli è possibile esercitare questa opportunità).

Requisiti di puntata

A proposito di regole rigide, riteniamo sia molto importante sottolineare che tutti i bonus di benvenuto sono soggetti a dei requisiti di puntata, ovvero a delle condizioni che devono essere soddisfatte per poter prelevare le vincite ottenute con il bonus stesso.

Ma quali sono i requisiti di puntata?

Sebbene ogni provider possa scegliere liberamente i requisiti a cui subordinare il proprio bonus, quelli più comuni includono:

Rollover : è il numero di volte che il bonus (o l’importo del deposito + bonus) deve essere giocato prima di poter essere prelevato. È tipico delle scommesse sportive, ma anche delle altre formule di promozione. Naturalmente, più alto è il rollover e più sarà difficile soddisfarlo, considerato anche che è accompagnato al rispetto di tale requisito entro un periodo di tempo predeterminato in giorni;

: è il numero di volte che il bonus (o l’importo del deposito + bonus) deve essere giocato prima di poter essere prelevato. È tipico delle scommesse sportive, ma anche delle altre formule di promozione. Naturalmente, più alto è il rollover e più sarà difficile soddisfarlo, considerato anche che è accompagnato al rispetto di tale requisito entro un periodo di tempo predeterminato in giorni; Quote minime : le quote minime che le scommesse devono avere per poter concorrere al soddisfacimento dei requisiti di puntata. Le quote minime possono essere stabilite sia per scommessa singola che per scommessa multipla. Il più delle volte, sono previsti dei requisiti minimi per entrambe le formule di gioco (dunque, una quota minima multipla, al cui interno sono previste quote singole minime);

: le quote minime che le scommesse devono avere per poter concorrere al soddisfacimento dei requisiti di puntata. Le quote minime possono essere stabilite sia per scommessa singola che per scommessa multipla. Il più delle volte, sono previsti dei requisiti minimi per entrambe le formule di gioco (dunque, una quota minima multipla, al cui interno sono previste quote singole minime); Tempistiche: il fattore tempo è un altro degli elementi più importanti da tenere in considerazione. Si tratta infatti del numero di giorni (ad esempio, 10) entro il quale i requisiti di puntata devono essere soddisfatti.

Consigli per la scelta del bonus di benvenuto

Ora che abbiamo tratto condiviso qualche spunto informativo sul funzionamento dei bonus di benvenuto, può essere utile cercare di comprendere in che modo scegliere il migliore, intendendo per tale quello più conveniente per le tue finalità di gioco.

La prima cosa da considerare è valutare l’importo del bonus: non sempre il bonus più alto è infatti il migliore, poiché potrebbe essere associato a requisiti di puntata più difficili da soddisfare. Insomma, il bonus potrebbe essere apparentemente conveniente in termini assoluti, ma potrebbe in realtà essere disciplinato da requisiti talmente stringenti dall’essere poi poco fruibile.

Proprio per questo motivo diviene poi fondamentale leggere attentamente i termini e le condizioni: è infatti importante conoscere tutti i dettagli del bonus, come i requisiti di puntata, le quote minime e le tempistiche.

Si deve poi sempre rammentare di scegliere un bonus adatto alle proprie esigenze: se per esempio non si hanno troppe esperienze in tal materia, è consigliabile scegliere un bonus con requisiti di puntata più facili da soddisfare.

Infine, è bene confrontare le diverse offerte: è molto importante comparare le differenti proposte dei casinò online per trovare quella più conveniente. Buon divertimento!

