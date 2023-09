Juventus: Leonardo Bonucci porta i bianconeri in tribunale, l’ex ha deciso infatti di muovere causa contro la sua ex squadra dopo che il club decise di metterlo fuori rosa la scorsa estate.

Leonardo Bonucci denuncia la Juventus. Fonte Immagine – Stadio Sport

Dopo il trasferimento di Leonardo Bonucci all’Union Berlino proprio sul gong della scorsa finestra di calciomercato, sembrava giunta al termine la telenovela che aveva visto protagoniste la Juventus e il suo ex tesserato in uno scontro aperto scoppiato in seguito alla decisione del club juventino di metter fuori rosa il difensore. La Vecchia Signora, infatti, poche settimane dopo l’inizio della finestra di mercato avrebbe di comunicato al giocatore di comune accordo con il tecnico Massimiliano Allegri di iniziare a guardarsi intorno e di non essere più al centro del progetto bianconero.

Decisione che non era stata presa di buon grado dal centrale italiano, il quale per un lungo periodo di tempo si sarebbe allenato lontano dal gruppo juventino con la supervisione di un proprio personal trainer. A distanza di poche settimane dal suo trasferimento nella capitale tedesca, Bonucci non ha dimenticato il trattamento poco onorevole ricevuto e avrebbe deciso di mobilitare i propri avvocati in un’azione legale contro la Juventus, nella quale il difensore chiederebbe al club bianconero i danni d’immagine subiti in seguito alla decisione assunta dal club nei suoi confronti.

A dar man forte al difensore centrale ci sarebbe anche l’Associazione Italiana Calciatori, la quale avrebbe fatto intendere che il provvedimento della Vecchia Signora nei confronti del suo ex tesserato “avrebbe calpestato significativamente la dignità” di quest’ultimo, così come espresso dal presidente dell’organizzazione, Umberto Calcagno. Se il tribunale sportivo dovesse esprimersi in maniera favorevole ai motivi presentati da Bonucci, l’eventuale risarcimento verrebbe devoluto interamente in beneficenza, precisamente alle associazioni Neuroland e Live Onlus entrambe impegnate attivamente nel sociale. La prima si occupa di sostenere le famiglie dei bambini ricoverati nel reparto di neurochirurgia pediatrica dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, mentre la seconda aiuta società sportive, scuole e comuni ad acquistare defibrillatori.