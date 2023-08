Bonucci cancellato dalla Juventus

Leonardo Bonucci – StadioSport.it

La Juventus ha ufficializzato i numeri: la numero 19 di Leonardo Bonucci non è stata assegnata. La Vecchia Signora tira dritto, nessun ripensamento. L’ex capitano è fuori dal progetto.

Leonardo Bonucci non vestirà sicuramente la maglia numero 19 della Juventus. Nella lista consegnata alla Lega Serie A il suo nome non è presente. Continua così la telenovela bianconera che ha ripudiato il suo capitano dopo più di 500 partite, con ancora un anno di contratto.

Un motivo per cui ha spinto Leonardo Bonucci ha rivolgersi all’Associazione calciatori per essere reintegrato. Un AIC che ha preso le difese, accusando la Juventus per il trattamento riservato al 36enne difensore viterbese.

Juventus, questione di stile: fino alla fine

Con un bel video sul proprio profilo twitter, la Juventus ha presentato “Ritratto di Famiglia” per inaugurare la stagione calcistica che sta per incominciare. Tra i protagonisti due icone e bandiere bianconere come Alessandro Del Piero e Claudio Marchisio.

Ogni famiglia è unica a suo modo 🦓@adidasfootball e Juventus presentano 'Ritratto di Famiglia' – una giornata nella vita della nostra famigliare villa. Non vediamo l'ora che inizi la nuova stagione!



In questa famiglia bianconera, non c’è più posto per Leonardo Bonucci. Con una nota la Juventus ha risposto all‘AIC tramite un comunicato ufficiale, in cui si ribadisce la correttezza del comportamento tenuto nei confronti del difensore viterbese dal club: “Sono riconosciuti e garantiti pienamente tutti i diritti previsti dall’Accordo Collettivo di categoria. Juventus è altresì pronta, nell’ipotesi in cui ciò si rendesse necessario, a difendere la piena legittimità del proprio comportamento nelle sedi competenti”.

Leonardo Bonucci, storico capitano della Juventus, in attesa di sistemazione – StadioSport.it

Bonucci, in rotta con la Juventus, continua ad allenarsi alla Continassa e spera di poter continuare la sua avventura in Italia anche se nelle ultime settimane si sono registrati dei contatti con club esteri. Se l’Ajax è stata una suggestione, Union Berlin secondo quanto riporta Tuttosport sembrerebbe interessato, anche in vista del debutto in Champions League.

Una cosa è certa. La Juventus ha fatto una scelta e non si torna indietro. Tra Bonucci e il club bianconero si è eretto un muro. Un muro che era presente a Berlino che potrebbe essere la prossima tappa per l’ex capitano bianconero.