Bonucci-Ajax, I lancieri spezzano una lancia

Leonardo Bonucci all’età di 36 anni è stato messo fuori rosa dalla Juventus. Il capitano di lungo corso, con alle spalle oltre 500 partite con la maglia bianconera è fuori dal progetto del club per scelta tecnica.

Con l’arrivo del nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli, la carriera juventina di Bonucci è finita. Tanti ricordi e trofei: 8 scudetti, 5 Supercoppe Italiane e 4 Coppe Italia. In attesa di una nuova destinazione si è presentato alla Continassa dichiarando “Alla fine, degli uomini, contano il cuore e le intenzioni. Per questo, anche oggi, come ogni anno, per me è un bellissimo giorno”.

Da quel 17 luglio scorso, sono passati giorni e settimane. Con la Juventus impegnata nella tournèe americana, Bonucci ha continuato ad allenarsi individualmente e duramente da serio professionista. I tifosi si sono divisi, tra chi lo rimpiange, e chi condivide la scelta.

In difesa di Bonucci, dall’Ajax hanno spezzato una lancia a suo favore. I lancieri olandesi sarebbero interessati e avrebbero preso contatti con la dirigenza della Juventus e il suo agente Alessandro Lucci, desideroso di trovare un progetto ambizioso per il suo assistito, che lo possa rilanciare in chiave Nazionale, soprattutto con l’avvicinarsi del prossimo Europeo.

Bonucci, ipotesi Ajax: chioccia e rilancio

In ottica Nazionale, Bonucci non si può permettere di restare alla Juventus da separato in casa e rispettare il contratto in scadenza nel 2024. Per il Ct Roberto Mancini è una pedina fondamentale, tanto che, come viene riportato dal Il Giornale, il recente addio di Chicco Evani, è dipeso dalla scelta o no di convocarlo.

Leonardo Bonucci e Roberto Mancini – Stadiosport.it

Durante le recenti finali di National League in Olanda, Il Giornale racconta di un dissidio avvenuto fra il Ct Roberto Mancini e il suo vice Chicco Evani, quest’ultimo perplesso sull’utilità della convocazione di Bonucci. Non solo è stato convocato, ma è stato anche schierato. Risultato è stato che abbiamo assistito alla ripartenza errata da dietro da parte del n.19 e della partenza del vice della nazionale.

Ma dalla stessa Olanda, arriva in soccorso l’Ajax. Secondo i rumors di Calciomercato.com, i lancieri olandesi vorrebbero Bonucci, tanto che hanno già chiesto informazioni e preso contatti con l’entourage del giocatore.

L’Ajax conosciuta come una delle vetrine piu’ importanti d’Europa per la crescita dei tanti giovani talenti, vorrebbe come chioccia l’esperto Bonucci. Un’idea stuzzicante che sta prendendo quota. Una esperienza all’estero che gli permetterebbe di rilanciarsi anche in ottica nazionale. Perché in fondo la saggezza degli “anziani”, aiuta i giovani a crescere, e per ‘ex capitano della Juventus un motivo in piu’ per continuare a sciacquarsi la bocca.