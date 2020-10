Bologna-Sassuolo diretta tv-streaming e probabili formazioni 18-10-2020

Diretta tv-streaming Bologna-Sassuolo: tutte le info sul derby emiliano.

Bologna-Sassuolo é il derby emiliano che accompagnerà tutti gli appassionati durante il lunch-time domenicale. Si affrontano due formazioni che hanno avuto un inizio di campionato diametralmente opposto. Il Sassuolo ha totalizzato sette punti e si trova nelle zone nobili della classifica, mentre il Bologna, sconfitto dal Milan all’esordio, ha racimolato solo tre punti, frutto della vittoria sul Parma, per poi uscire a bocca asciutta nel confronto di Benevento. La pressione é dunque tutta sulle spalle dei rossoblu, che devono vincere per non trovarsi invischiati in zone pericolose.

Bologna-Sassuolo, 4° giornata di Serie A

Bologna-Sassuolo: le ultime sulle formazioni

Il Bologna sconta le assenze di uomini come Medel, Poli e Skov-Olsen e Dijks, dovendosi dunque inventare qualcosa in mediana e sulle fasce. Skorupski é sicuro di un posto tra I pali, cosí come Tomiyasu e Hickey dovrebbero essere confermati rispettivamente al centro e a sinistra, con Danilo e De Silvestri ad occupare le altre due caselle; in mediana spazio a Svanberg e Schouten, mentre Barrow potrebbe essere il riferimento offensivo supportato da Orsolini, Soriano e Sansone. Palacio dovrebbe partire dalla panchina.

lI Sassuolo recupera Boga, ma non lo fa partire titolare. Al suo posto, spazio ancora a Djuricic coadiuvato da Defrel e Berardi, con Caputo riferimento centrale. Solita mediana composta da Locatelli-Obiang, a dare manforte alla difesa, in cui dovrebbero trovar posto Muldur, Chiriches, Ferrari e Kyriakopoulos. In porta, ovviamente, Consigli.

Bologna-Sassuolo: le probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Tomyiasu, Danilo, Hickey; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. Allenatore: Mihajlovic

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Berardi, Defrel, Djuricic; Caputo. Allenatore: De Zerbi.

Diretta tv e streaming Bologna-Sassuolo

La gara Bologna-Sassuolo, lunch match della quarta giornata, sarà visibile in streaming su Dazn, domenica 18 ottobre, a partire dalle 12:30. La diretta televisiva sarà garantita, per tutti gli abbonati che hanno aderito all’offerta Sky-Dazn, sul canale Dazn 1 di Sky.

Bologna-Sassuolo: precedenti e statistiche

Bologna-Sassuolo é andata in scena dodici volte sul palcoscenico della Serie A. Cinque le affermazioni bolognesi a fronte delle quattro neroverdi. Tre, invece, I pareggi.

