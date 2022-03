Bologna, recidiva per Mihajlovic: nuovo ricovero e salterà diverse partite

Bologna, Mihajlovic affronterà un secondo ciclo di chemioterapia, e dovrà saltare diverse partita: “Pronto a dare una seconda lezione a questo male”.

Per un combattente come lui, le sfide sono come il pane quotidiano: Mihajlovic contro la leucemia, round secondo. Il male che tormenta il tecnico felsineo da due anni e mezzo si è ripresentato, per ingaggiare una nuova lotta corrosiva con chi si dice pronto a combattere.

Mihajlovic si è presentato ieri in conferenza stampa, fiero al fianco del direttore sportivo Riccardo Bigon al suo lato. Nessuna paura. Nessun cedimento emotivo. Solo l’esposizione di ciò che si trova a vivere in questo periodo, e di ciò che lo attende nelle prossime settimane, con un nuovo ciclo di chemioterapia alle porte:

“Devo iniziare un percorso terapeutico per evitare complicanze ed eliminare sul nascere questa ipotesi negativa. All’inizio della settimana prossima sarò ricoverato in ospedale al Sant’Orsola nel ‘programma dipartimentale terapie cellulari avanzate’ diretto dalla dottoressa Francesca Bonifazi che mi ha già seguito nella fase precedente del mio percorso terapeutico. So di essere in ottime mani”.

In buone mani. Le sue, per un po’, non potranno accompagnare il Bologna nel proprio viaggio verso la salvezza. Sarà il suo vice, Miroslav Tanjga, ad occuparsi delle questioni di campo mentre Sinisa sarà impegnato a mettere KO la leucemia, che continua a minacciarlo infidamente.

“Dovrò assentarmi per qualche partita. Questa volta mi vedete più sereno perché so cosa devo fare e la situazione è molto diversa. Spero che i tempi saranno veloci, ma dovrò assentarmi alcune partite. Seguirò la squadra dalla mia camera d’ospedale. Questo inizio di 2022 non è stato fortunato per la squadra, ma sono certo che i ragazzi non mi deluderanno. Io lotterò sempre insieme a loro e loro lotteranno per me. Non molleremo di un centimetro, risaliremo in classifica e tornerò qui”.

Il Bologna si stringe attorno al suo condottiero, e lui ringrazia la società e la città per la vicinanza dimostratagli. Da parte nostra, i migliori auguri per un presto ritorno in panchina.