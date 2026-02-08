Bologna – Parma LIVE Diretta Streaming e Tv Serie A 24° Giornata

Dove vedere Bologna – Parma in Diretta Tv e Streaming Live, 24° Giornata Serie A, Domenica 8 Febbraio ore 12:30.

Nel tentativo di fermare una preoccupante discesa in classifica, il Bologna si prepara ad affrontare il derby contro il Parma allo Stadio Dall’Ara nella sfida in programma domenica all’ora di pranzo.

Un confronto delicato, carico di tensione e significato, con entrambe le squadre alla ricerca di una svolta in campionato.

Il momento dei rossoblù è particolarmente complicato. L’inizio del 2026 non ha ancora regalato alcuna vittoria casalinga e dopo la sconfitta di martedì contro il Milan sono 3 le sconfitta consecutiva in Serie A. Una serie negativa che ha fatto scivolare il Bologna al 10 ° posto con 30 punti verso zone di classifica sempre più scomode aumentando la pressione sull’ambiente e sulla squadra.

Anche il Parma, però, non arriva al derby nelle migliori condizioni. I gialloblù hanno raccolto solo due punti nelle ultime quattro partite, un bottino insufficiente per dare continuità e serenità a una stagione già complessa. La trasferta di Bologna rappresenta quindi un’occasione importante per invertire la rotta, ma anche un test impegnativo in un contesto storicamente caldo come il Dall’Ara.

Il derby emiliano si presenta così come uno snodo cruciale per entrambe: da una parte un Bologna chiamato a interrompere la serie negativa e a ritrovare fiducia davanti al proprio pubblico, dall’altra un Parma che cerca segnali di ripresa per non perdere ulteriore terreno in classifica. Una sfida che va oltre i tre punti e che potrebbe avere un peso significativo sul prosieguo della stagione.

Formazioni Ufficiali di Bologna – Parma:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumi, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano.

PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Circati, Troilo, Valeri; Bernabé, Keita, Nicolussi Caviglia; Strefezza, Ondrejka; Pellegrino. All. Cuesta.

Guarda Bologna – Parma in Diretta su DAZN.

Dove vedere Bologna – Parma in Diretta TV e streaming:

Voce Dettagli Partita Bologna – Parma Data e ora 📺 Diretta TV DAZN e canale satellitare Zona 214 Sky 📱 Diretta streaming App ufficiale DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

Diretta TV: DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky)

DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky) Diretta streaming: app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV Gli utenti Sky con pacchetto attivo potranno seguirla anche su Zona DAZN al canale 214 del decoder Sky.

La sfida Bologna – Parma di Domenica 8 Febbraio alle ore 12:30 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

La telecronaca di Bologna – Parma su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Come arriva il Bologna:

Nonostante un maggiore possesso palla nel confronto di martedì contro il Milan, il Bologna ha faticato enormemente a rendersi pericoloso, incassando una netta sconfitta per 3 a 0. Un ko pesante che rappresenta la quinta sconfitta interna nelle ultime sei gare di Serie A, dato che certifica il momento estremamente delicato vissuto dai rossoblù davanti al proprio pubblico.

Non c’è però spazio per fermarsi a riflettere. Il calendario impone una reazione immediata, a partire dal derby emiliano contro il Parma, in programma al Dall’Ara, prima di tornare in campo tre giorni più tardi per i quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio, sfida che mette in palio un posto in semifinale.

Dopo un avvio di stagione incoraggiante, la squadra guidata da Vincenzo Italiano è entrata in una vera e propria crisi a partire da dicembre. Nessun club ha fatto peggio in questo periodo: sette sconfitte nelle ultime undici partite di Serie A, con 22 gol subiti, il dato più alto del campionato a pari merito. Numeri che spiegano il brusco ridimensionamento delle ambizioni rossoblù.

La recente qualificazione allo spareggio di Europa League contro lo SK Brann, conquistata grazie alla vittoria nell’ultima gara della fase a gironi, rappresenta una nota positiva isolata. In campionato, però, il Bologna si trova ora molto più vicino alla parte destra della classifica che alle posizioni europee.

Un’eventuale sconfitta nel lunch match di domenica significherebbe quattro ko consecutivi in Serie A al Dall’Ara, evento verificatosi solo due volte in precedenza nella storia del club. Un rischio concreto che alimenta la tensione attorno all’ambiente rossoblù.

A offrire un minimo di fiducia ai tifosi felsinei è almeno il dato storico. Il Bologna ha infatti perso una sola volta nelle ultime dodici sfide di massima serie contro il Parma, una statistica che lascia aperta la speranza di interrompere la spirale negativa proprio nel derby.

Come arriva il Parma:

I precedenti al Dall’Ara non sorridono al Parma. I gialloblù hanno infatti ottenuto una sola vittoria nelle ultime 16 trasferte di campionato sul campo del Bologna, confermando una tradizione storicamente favorevole ai rossoblù. A rendere il quadro ancora più complicato per i ducali c’è anche il risultato dell’andata, quando il Parma è stato sconfitto 3-1 allo Stadio Tardini.

Nonostante ciò, la sfida di questo fine settimana assume un peso specifico notevole anche in ottica classifica. Un successo permetterebbe infatti al Parma di portarsi a soli quattro punti dai rivali regionali, un distacco impensabile fino a pochi mesi fa, considerando che a novembre le due squadre sembravano appartenere a categorie di rendimento completamente diverse.

La formazione allenata da Carlos Cuesta aveva trovato una buona continuità di risultati, riuscendo ad allontanarsi dalla zona calda e ad avvicinarsi alla parte centrale della graduatoria. Questo slancio positivo si è però interrotto bruscamente a causa di due sconfitte pesanti, che hanno frenato l’ascesa dei gialloblù.

Il netto 4-0 subito contro l’Atalanta ha evidenziato anche problemi offensivi, con il Parma rimasto a secco di gol per tre partite consecutive. La serie negativa sotto porta si è interrotta solo grazie a un’autorete nell’ultimo turno, ma non è bastata a evitare un’altra battuta d’arresto, il 4-1 casalingo contro la Juventus.

Un dato incoraggiante per Cuesta è che la sua squadra non ha ancora mai incassato tre sconfitte consecutive in campionato sotto la sua gestione. Tuttavia, con il secondo peggior attacco della Serie A, il Parma dovrà cercare di invertire la tendenza sfruttando le difficoltà difensive del Bologna, apparso vulnerabile nelle ultime settimane. Il derby emiliano potrebbe quindi rappresentare l’occasione giusta per rilanciarsi e riaprire definitivamente il discorso salvezza e classifica.

Pronostico Bologna-Parma:

La nostra previsione per il derby emiliano è Bologna 2 Parma 1. Entrambe le squadre arrivano a questo appuntamento dopo una settimana complicata, segnata da risultati negativi e prestazioni poco convincenti, ma il momento difficile dei rossoblù affonda le radici già nella fase centrale della stagione.

Nonostante il periodo poco brillante, il Bologna parte con un leggero vantaggio, soprattutto per il fattore campo e per la maggiore qualità complessiva della rosa. Di fronte ci sarà un Parma che fatica a trovare continuità offensiva e che resta uno degli attacchi meno prolifici del campionato.

Al Dall’Ara ci si attende una gara tesa, combattuta e probabilmente decisa da episodi. Il Parma può rendere la sfida più equilibrata del previsto, ma il Bologna ha le carte per spuntarla, anche soffrendo, e tornare al successo con uno scarto minimo.