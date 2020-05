Bologna: negativo al test membro dello staff. Allenamento in forma individuale per precauzione

Con una nota comparsa sul proprio sito ufficiale, il Bologna ha fatto sapere che il tampone effettuato su un membro dello staff sospettato di positività al COVID-19 è risultato negativo. L’allenamento odierno a Casteldebole si svolgerà in forma individuale per precauzione.

Sospiro di sollievo in casa Bologna. Dopo che nella giornata di ieri il club felsineo aveva fatto sapere come il risultato del test effettuato su un membro dello staff era stato dubbio, oggi il tampone è risultato negativo.

Ad annunciarlo è stato lo stesso Bologna con una nota ufficiale comparsa sul proprio sito. Il club emiliano ha specificato, però, come verranno svolti ulteriori esami di approfondimento per essere sicuri della totale negatività al Coronavirus del membro dello staff.

Cambio di programma anche per l’allenamento odierno a Casteldebole che, comunicato dal Bologna, sarà svolto in maniera individuale: “Nelle prossime ore verrà effettuato un ulteriore e definitivo esame di approfondimento. In via precauzionale comunque l’allenamento di oggi sarà in forma individuale”.

Nella giornata di ieri era scattato l’allarme in casa rossoblu con il sospetto di un positivo al coronavirus tra i membri dello staff. La notizia aveva preoccupato non poco il Bologna che avrebbe dovuto seguire il protocollo ed andare tutta in quarantena.

Fosse stata confermata la positività, il club di Mihajlovic non avrebbe potuto allenarsi in vista della ripresa del campionato prevista per il 13 o il 20 Giugno e sarebbe risultata un problema anche per la Lega. Va ricordato, infatti, come nella giornata di oggi in un vertice con il ministro dello sport Spadafora si deciderà del futuro della Serie A.

Una nuova positività in un club italiano avrebbe creato non pochi grattacapi nella riunione di oggi, ma alla fine l’allarme pare essere rientrato.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS