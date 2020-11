Bologna-Napoli Diretta TV-Streaming e probabili formazioni 08-11-2020

Tutto quello che c’è da sapere su Bologna-Napoli, sfida valevole per la 7° giornata di campionato in Serie A, in programma domani alle 18:00 allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna.

Archiviata la vittoria in Europa League contro i croati del Rijeka, il Napoli di Gennaro Gattuso si rituffa in campionato e pensa alla sfida contro il Bologna di Sinisa Mihajlović in programma domani alle 18:00. Gli azzurri hanno l’obbligo di rialzare la china dopo l’inaspettata sconfitta casalinga della settimana scorsa contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi, mentre il Bologna vuole dare il giusto seguito alla bella prova offerta sette giorni fa, in casa, contro il Cagliari di Eusebio di Francesco. Quella tra emiliani e campani sarà quindi una gara sicuramente avvincente e senza esclusione di colpi.

Bologna-Napoli, 7° giornata Serie A. 08-11-2020.

Le ultime sulle formazioni di Bologna e Napoli

Per quanto riguarda le formazioni, Mihajlović dovrebbe schierare i suoi con un articolato 4-2-3-1 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Skorupski in porta. Davanti a lui, De Silvestri, Danilo, Tomiyasu e Denswil. A centrocampo spazio a Schouten e Dominguez con Orsolini, Soriano e Barrow sulla trequarti a fare da supporto all’unica punta, Palacio.

Anche Gattuso dovrebbe optare per il suo classico 4-2-3-1. Ospina quindi in porta con, fargli da scudo, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Hysaj. Centrocampo a due con Fabian Ruiz e Bakayoko. Sulla trequarti invece, Lozano, Mertens e Insigne a sostegno dell’unico perno offensivo, Osimhen.

Probabili formazioni Bologna-Napoli

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Denswil; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Mertens, L. Insigne; Osimhen.

Come vedere Bologna-Napoli in diretta TV e streaming

Bologna-Napoli, in programma domani alle 18:00, sarà visibile esclusivamente sulla piattaforma satellitare Sky ai canali Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. Via streaming invece, il match tra rossoblu e azzurri sarà visibile mediante gli appositi servizi offerti da Sky Go e Now Tv.

Dove ascoltare la radiocronaca di Bologna-Napoli

La radiocronaca di Bologna-Napoli sarà disponibile, a partire dalle 18:00, sulle frequenze di Rai Radio Uno Sport e Kiss Kiss Italia.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Bologna e Napoli sono complessivamente 142 (124 in Serie A, 16 in Coppa Italia e 2 in Serie B) con un bilancio che sorride leggermente agli azzurri che guidano la contesa con 55 vittorie a fronte delle 47 dei rossoblu. 40 i pareggi. 209 i gol messi a segno dai partenopei, 194 quelli messi a referto dai felsinei.

L’ultimo precedente in generale, nonché l’ultimo al Dall’Ara, risale al 15 luglio scorso quando le due formazioni non andarono oltre l’1-1. Prima di questa sfida, il Bologna aveva vinto 3-2 il 25 maggio 2019, mentre i partenopei non vincono in terra emiliana dallo 0-3 del 10 settembre 2017.

