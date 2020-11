Bologna-Napoli 0-1 dichiarazioni post Gattuso:”Ottima prova!.”

Ancora una volta breve conferenza stampa per Gennaro Gattuso. Da un lato molto soddisfatto della vittoria dei suoi calciatori, dall’altro invece amareggiato per aver lasciato la partita aperta fino all’ultimo secondo.

Passo in avanti, per il mister azzurro, rispetto alla partita di Europa League. La squadra va tenuta sul pezzo sempre e reagire nei momenti di difficoltà.

Gattuso ha continuato parlando di Ghoulham e Mario Rui, che oggi sono andati in tribuna perchè non si erano impegnati, portandoli però con la squadra.

Non gli sono piaciute le polemiche sul Napoli di questa settimana, perchè non sono giustificate.

È ritornato anche alla partita di Sassuolo, dove il Napoli ha dominato ma senza saper concretizzare. Per il mister azzurro questo è colpa anche di Mertens che è in un momento non perfetto.

Gattuso non ha intenzione però di parlare di scudetto. Ha continuato parlando della rivalità tra Meret e Ospina, chiedendo serietà perchè entrambi giocheranno 30 partite a testa.

Ha concluso il suo intervento parlando della pausa nazionali in programma la prossima settimana; sarebbe stato meglio non mandare i giocatori in giro a causa della situazione attuale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS