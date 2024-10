La Lega Seria A comunica ufficialmente in rinvio di Bologna-Milan, ancora incerta la data del recupero.

Bologna-Milan, ufficiale il rinvio del match a data da destinarsi: le possibili date.

Nella giornata di ieri il sindaco di Bologna, Matteo Lapore, aveva emanato un comunicato dal quale si evinceva che il match Bologna-Milan era rinviato a causa delle previsioni meteo poco sicure per il giorno del match, le quali avrebbero potuto creare ulteriori problemi in un Emilia Romagna già complita da parecchi dissesti geologici nelle ultime settimane. Il tema chiaro del comunicato erano anche le eventuali complicazioni che il flusso di tifosi avrebbe potuto causare in termini di viabilità visto le già innumerevoli strade chiuse.

Il sindaco, però, aveva dichiarato rinviato il match, senza il benestare della Lega Serie A, la quale aveva intenzione di far disputare il match in uno dei campi vicini e omologati per la massima serie italiana con Como e Empoli che avevano già dato i loro benestare per ospitare la gara.

Alla fine, però, oggi in mattinata dopo una lunga seduta di consultazione tra le parti interessate è arrivata la decisione definitiva anche della Lega Calcio, la quale su pressione del sindaco di Bologna ha definitivamente deciso per il rinvio del match a data da destinarsi.

Le possibili date per il recupero di Bologna-Milan

Non c’è ancora una data certa e si presuppone che sia ancora del tutto prematuro poterla ottenere visto che sia il Bologna che il Milan sono impegnate in ben 3 competizioni, quattro nel caso dei rossoneri considerando anche la Supercoppa Italiana in programma a gennaio. Gli unici due slot disponibili attualmente per il recupero sono quelli di mercoledì 18 dicembre o mercoledì 5 febbraio, con quest’ultima opzione che attualmente sembra essere più accreditata proprio perché essa non comporterebbe ulteriori modifiche al calendario.

