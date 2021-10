Bologna-Milan, le dichiarazioni pre partita di Stefano Pioli: “Col Porto partita mediocre. Domani servirà massima concentrazione”

Alla vigilia di Bologna-Milan, match in programma domani sera alle 20:45, valevole per la 9° giornata di campionato in Serie A, ha parlato poco fa in conferenza stampa il tecnico dei rossoneri, Stefano Pioli. Queste le sue parole prima del match coi felsinei.

La sconfitta di mercoledì sera in casa del Porto, nel match valevole per la 3° giornata della fase a gironi di Champions League, ha complicato notevolmente il cammino europeo del Milan il quale sarà chiamato ad una vera e propria impresa, nelle restanti tre partite del Gruppo B, per raggiungere la fase a eliminazione diretta della competizione europea più importante.

Così Stefano Pioli in conferenza stampa prima di Bologna-Milan.

Una sconfitta, quella rimediata in terra lusitana pochi giorni fa, commentata poco fa in conferenza stampa da Stefano Pioli che, nel presentare il match col Bologna di domani sera, ha detto:

Abbiamo disputato una partita mediocre sulla gestione della palla e sulla compattezza difensiva: lavorare sul campo ci ha aiutato a capire cosa non ha funzionato e cosa dobbiamo rimettere a posto per domani sera. Il Bologna ci creerà difficoltà.

Sottolineando l’importanza della sfida di domani sera, il tecnico del Diavolo ha poi parlato del difficile impegno che aspetterà la sua squadra:

Il Bologna ha cambiato modo di giocare due partite fa. Ci aspetta un avversario molto concentrato e attento con buone qualità. Conosco Mihajlovic, siamo preparati a qualsiasi atteggiamento ma conterà muovere la palla velocemente, dovremo farli muovere. Domani sera troveremo un avversario molto motivato, che sta bene. Dovremo essere concentrati e avere fiducia nei nostri mezzi fino alla fine.

Pioli ha quindi concluso la sua chiacchierata coi giornalisti spendendo parole al miele per il suo gruppo dopo la sconfitta di mercoledì sera in casa del Porto:

Sono deluso quando non portiamo risultati positivi, ma so di allenare una squadra che sa riprendersi ed entusiasmarsi. Non è un periodo difficile, può capitare durante la stagione. Ho un organico forte e completo che può sopperire alle assenze; domani la squadra sarà competitiva, con buoni cambi e saremo pronti per far bene anche domani.

Migliori Bookmakers AAMS