Bologna-Milan 2-4, le dichiarazioni post partita di Stefano Pioli: “Vittoria difficile, ma importante. Ora testa al Torino”

Il Milan batte 4 a 2 in trasferta il Bologna di Sinisa Mihajlović e, in attesa di Roma-Napoli, balza al comando della classifica in Serie A con 25 punti (uno in più dei partenopei). Una vittoria importantissima per il gruppo di Stefano Pioli, capace di rialzare subito la china dopo l’amara sconfitta in Champions League di mercoledì sera in casa del Porto.

Così Stefano Pioli nelle interviste post Bologna-Milan 2-4.

Vittoria difficile e importante. Abbiamo capito che non possiamo considerare le partite finite prima di terminarle. Lo spirito e la qualità dei giocatori però hanno fatto la differenza ancora una volta. Volevamo la vittoria, è altrettanto vero che abbiamo fatto l’errore di non aver il giusto atteggiamento nel secondo tempo ma la bravura è stata rimetterla in piedi. Dobbiamo festeggiare, vincere le partite dopo un impegno europeo è difficile. Valutiamo le cose positive che sono tante anche stasera.

Il tecnico dei meneghini, non portandola per le lunghe, ha quindi concluso il suo intervento davanti ai microfoni parlando del match che martedì sera vedrà il suo Milan affrontare, tra le mura amiche di San Siro, il redivivo Torino di Ivan Juric:

La partita più complicata sarà quella di martedì perché sarà la quarta in dieci giorni. La squadra sta bene, abbiamo avuto un calo di attenzione, ma stiamo bene per spirito e condizione. Non so se recupereremo qualcuno, spero di sì. Dalla prossima settimana potrò programmare qualcosa di diverso. Incontriamo un avversario che sta bene e che ha un giorno di riposo in più ma non fa niente, dobbiamo giocare da Milan e vincere.

