Bologna-Juventus in Diretta TV-Streaming e probabili formazioni 22-06-2020

Bologna-Juventus, partita valida per la ventisettesima giornata di Serie A, sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky Sport Uno e Uno HD ed in streaming live su Sky Go e Now TV. Sarri senza Higuain, Khedira ed Alex Sandro, Mihajlovic si affida ai titolarissimi.

Domani alle ore 21:45 allo stadio Dall’Ara il Bologna ospiterà la Juventus nella sfida valevole per la ventisettesima giornata di Serie A

Il Bologna vorrà ripartire con il piede giusto dopo lo stop forzato causa COVID-19 ed una vittoria contro la capolista sarebbe una ripartenza perfetta. Prima dello stop, i rossoblu sono stati sconfitti 2-0 dalla Lazio giocando una buona partita e non vincono da tre partite.

Dall’altra parte ci sarà la Juventus che non se la passa benissimo. I bianconeri hanno perso la finale di Coppa Italia contro il Napoli ed hanno messo in mostra una condizione fisica non brillante. I campioni di Italia non possono permettersi passi falsi visto che la Lazio è solo ad un punto e vincere contro il Bologna non è affatto scontato.

Le ultime sulle formazioni di Bologna e Juventus

Per la sfida contro la capolista, Mihajlovic dovrà rinunciare agli squalificati Bani, Santander e Schouten, oltre all’infortunato Skov Olsen. In campo, però, andrà comunque la miglior formazione possibile, con il serbo che si affiderà ai suoi fedelissimi. Gli emiliani si schiereranno con il classico 4-2-3-1 con Skorupski tra i pali, in difesa Danilo e Denswil saranno i centrali mentre Tomiyasu e Dijks agiranno come terzini. Davanti alla difesa spazio a Medel e Dominguez, mentre a sostegno dell’unica punta che sarà Barrow ci saranno Soriano alle sue spalle ed Orsolini e Sansone sugli esterni.

Sarri, invece, non avrà a disposizione Higuain, Khedira ed Alex Sandro, tutti e tre ancora alle prese con i loro infortuni. Il tecnico toscano dovrebbe fare alcuni cambi rispetto alla sfida persa contro il Napoli, puntando sempre sul 4-3-3. In porta tornerà Szczesny, in difesa De Sciglio giocherà a sinistra al posto di Alex Sandro, con Cuadrado dall’altro lato e con De Ligt e Bonucci ad agire come centrali. A centrocampo, Pjanic va verso la panchina con Bentancur che prenderà il suo posto davanti alla difesa con Ramsey e Matuidi a completare il trio di centrocampo. In avanti giocheranno ancora Douglas Costa, Dybala e Cristiano Ronaldo insieme dal primo minuto.

Probabili formazioni Bologna-Juventus

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. All. Sinisa Mihajlovic

JUVENTUS (4-3-3):Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, De Sciglio; Ramsey, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Maurizio Sarri

Dove vedere Bologna-Juventus in Diretta TV e Streaming Live

La partita Bologna-Juventus, partita valevole per la venticinquesima giornata di Serie A, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno e Uno HD (canale 2021 per gli abbonati a Sky Calcio e Sky Sport.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Bologna-Juventus in diretta streaming live.

Infine, sarà possibile guardare la partita Bologna-Juventus utilizzando il servizio streaming on demand NowTv acquistando la singola partita a €9.99 o acquistando l’intero Ticket Sport al costo mensile di €29.99.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Bologna-Juventus

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Bologna-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Bologna-Juventus

I precedenti in casa del Bologna tra i felsinei e la Juventus parlano a favore dei bianconeri. In 84 partite disputate al Dall’Ara, la Vecchia Signora si è imposta 36 volte, mentre il Bologna ha vinto solo in 22 occasioni. Sono stati invece 26 i pareggi.

Negli ultimi anni soprattutto, la Juventus è uscita quasi sempre con il sorriso da Bologna vincendo in 6 degli ultimi 8 incontri disputati sul campo della squadra emiliana. L’ultima vittoria del Bologna sul suo campo contro la Juventus risale al 1998, quando i rossoblu si imposero con un netto 3-0.

Quest’anno in casa il Bologna ha un ruolino di marcia positivo ed ha conquistato la metà dei suoi punti (17 dei 34 punti totali), mentre fuori casa la Juventus zoppica un po’, non riuscendo a portare i tre punti a casa in 5 occasioni. La sfida è aperta a qualsiasi risultato, soprattutto dopo tanti giorni di stop.

