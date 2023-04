Bologna-Juventus, Allegri: “Quando mancano i risultati si ha sempre torto, bisogna stare zitti e lavorare, il Bologna sta facendo grandi cose, bisognerà reagire.”

La Juventus di Max Allegri deva assolutamente uscire dal vortice negativo in cui è finita, sono quattro, infatti, le gare tra campionato e coppe nelle quali i bianconeri non riescono a trovare il successo. La Juventus sarà impegnata nel prossimo turno di campionato al “Dall’Ara” contro il Bologna, dove i bianconeri cercheranno di ritrovare i tre punti e tornare così a scalare la classifica.

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna “In questo periodo ci troviamo in un momento negativo, domani ci sarà la possibilità di invertire la rotta, ma non sarà facile. Il Bologna di Thiago Motta sta dimostrando di giocare un bel calcio e di avere grandi idee. La cosa da fare in questi momenti è una, quella di stare zitti, adesso il nostro compito è di concentraci del tutto sul lavoro e parlare poco. Ci sono ancora 35 giorni molto importanti ad attenderci. Quando nel calcio non arrivano i risultati si è sempre dalla parte del torto, bisognerà avere la forza per reagire.”



Il tecnico livornese ha poi continuato esprimendosi sul caso penalizzazione “Il confronto con i giocatori non c’è stato, quando una squadra perde, soprattutto quando si parla della Juventus, inizia a partire la fantasia delle persone e vengono dette cose non vere. Ripeto, l’unica cosa da fare in questo momento, come in tutti i momenti in cui le cose non vanno bene è lavorare e cercare di creare i presupposti per tornare a vincere.”

Sugli obiettivi “Noi abbiamo ancora l’obiettivo di raggiunge i primi quattro posti, se è possibile il secondo posto, perché migliorerebbe la classifica dell’anno scorso. Il nostro obiettivo come quello della società è quello di arrivare a marzo/aprile ancora in piena lotta per qualcosa. Io dico sempre che il primo obiettivo di ogni società è quello di giocare la Champions l’anno dopo, noi in questo momento siamo in piena lotta per un piazzamento e per cercare di vincere l’Europa League, poi se saremo bravi e fortunati ci riusciremo, altrimenti avremmo comunque fatto il possibile per vincere e per ottenere qualcosa.”

Allegri ha poi concluso sulla possibilità di vedere in campo qualche giovane nella gara di domani “Su questo vedremo, adesso stanno tutti bene, ma non è questione di chi gioca, se gioca Chiesa o meno. Federico è un giocatore che è stato fuori 10 mesi ed è normale vedere le prestazioni che sta facendo che per me sono assolutamente nella norma. La nostra fortuna nella sfortuna è stata quella di aver trovato ragazzi pronti che sono riusciti a sopperire ai tanti infortuni come Miretti e Fagioli che hanno giocato già 30 partite nella Juventus, pur essendo solo dei 2003.”