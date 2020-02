Bologna-Genoa, Video Gol Highlights, 24esima giornata di Serie A

Video Gol Highlights Bologna-Genoa 0-3: Soumaoro, Sanabria e Criscito per il tris ligure in emilia!

Risultato di Bologna-Genoa 0-3, 24esima giornata di Serie A: Soumaoro, Sanabria e Criscito per il tris ligure in emilia! Tre punti d’oro per la truppa di Nicola, ancora in corsa per la salvezza!

Una partita in cui la formazione di casa è parsa sin da subito decisa a vincere. Diverse occasioni con Orsolini, Barrow, ma a passare per primi sono i liguri! Su un tiro-cross di Masiello, pallone che termina a Soumaoro che infila in spaccata! Quindi il raddoppio avviene alla fine del primo tempo con Sanabria che effettua una corsa palla al piede e poi calcia un diagonale su cui Skorupski non è attento! Nel finale un’altra disattenzione della difesa rossoblu, con un calcio di rigore concesso e realizzato da Criscito!

Bologna-Genoa, 24esima giornata di Serie A

La sintesi di Bologna-Genoa 0-3 24esima giornata di Serie A

Primi minuti in cui le due squadre si studiano e non riescono a costruire occasioni importanti. La prima capita al decimo minuto di gioco, con un destro di Bani dalla distanza che non crea problemi a Perin!

Poco dopo il quarto d’ora è Svanberg che prova una conclusione, contratta da Soumaoro in buona posizione per deviare il tentativo! Quindi un calcio piazzato di Svanberg trova Perin pronto ad intervenire!

A metà della prima frazione ripartenza veloce dei padroni di casa sull’asse Barrow-Palacio, pallone poi allargato a sinistra per Orsolini il cui tiro è bloccato con sicurezza da Perin!

Al ventiquattresimo minuto di gioco, una grande occasione per gli ospiti! Sanabria di testa impegna Skorupski sul primo palo!

Verso la mezz’ora gli ospiti sbloccano la sfida! Sul tiro-cross di Masiello, pallone che termina a Soumaoro il quale sigla il vantaggio per i liguri!

Quando mancano dieci minuti al termine della prima frazione, altro episodio chiave! Schouten viene espulso per fallo su Behrami, dopo revisione al VAR! Bologna in dieci uomini!

A cinque minuti dal termine occasione per il raddoppio dei liguri! Criscito pesca Sturaro, il cui tiro secco con il destro trova Skorupski a deviare in angolo!

Ad un minuto dal termine Sanabria porta palla per 70 metri e arriva a concludere con un diagonale che Skorupski può solo toccare! Raddoppio dei liguri e partita in salita per i padroni di casa!

Nella ripresa tre conclusioni dei padroni di casa nel giro di pochi minuti! Prima Poli, poi Svanberg e quindi Barrow che trova Perin attento sul suo angolo a bloccare il tentativo!

Alla mezz’ora occasione pericolosa per i padroni casa! Su crossa dalla sinistra di Palacio, colpo di testa di Svanberg con palla di poco fuori allla destra di Perin! A cinque minuti dal termine, un destro di Barrow termina di poco fuori alla destra di Perin!

Al novantesimo un’entrata fuori tempo di Denswil su Sturaro provoca un rigore concesso da Massa! Dal dischetto va Criscito che realizza spiazzando Skorupski!

Video Gol Highlights

Il tabellino di Bologna-Genoa 0-3, 24esima giornata di Serie A

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani (62° s.t. Dominguez), Danilo, Denswil; Schouten, Poli; Orsolini (61° s.t. Skov Olsen), Svanberg (79° s.t. Juwara), Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ankersen (46° s.t. Goldaniga), Sturaro, Radovanovic (75° s.t. Cassata), Behrami, Criscito; Pandev (13° p.t. Pinamonti), Sanabria. All. Nicola

Espulsioni: 34° p.t. Schouten (B), 88° s.t. Denswil (B)

Arbitro: Davide Massa (Imperia)

Reti: 28° p.t. Soumaoro (G), 44° p.t. Sanabria (G), 90° s.t. Criscito (G)

