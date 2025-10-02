Bologna – Friburgo Diretta Tv e Streaming Live Europa League

Dove vedere Bologna – Friburgo in Diretta Tv e Streaming Live, 2° Giornata Europa League, Giovedì 2 Ottobre ore 18:45.

Il Bologna cerca il riscatto in Europa League dopo la sconfitta subita nella prima giornata della fase a gironi in trasferta contro l’Aston Villa giovedì scorso per 1 a 0.

Giovedì alle 18:45,allo Stadio Dall’Ara i rossoblù ospiteranno il Friburgo in un match che potrebbe già rivelarsi fondamentale per il prosieguo del cammino europeo.

La squadra di Vincenzo Italiano è reduce da un ko in trasferta a Birmingham contro l’Aston Villa, il secondo consecutivo in terra inglese, e vuole invertire la rotta davanti ai propri tifosi.

Situazione diversa per i tedeschi, che hanno iniziato il girone con il piede giusto battendo in casa il Basilea, conquistando tre punti preziosi per la classifica.

Formazioni Ufficiali di Bologna – Friburgo:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Vitik, Lucumí, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano

FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu; Treu, Ginter, Llenhart, Makengo; Eggestein, Osterhage; Beste, Manzambi, Grifo; Adamu. All. Schuster

Dove vedere Bologna – Friburgo in Diretta TV e Live Streaming:

Partita: Bologna – Friburgo

Bologna – Friburgo Data: Giovedì 2 Ottobre 2025

Giovedì 2 Ottobre 2025 Orario: 18:45

18:45 Canale TV: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (253)

Streaming: Sky Go e NOW

Sarà possibile vedere il match di Europa League tra il Bologna di Vincenzo Italiano ed il Friburgo Giovedì 2 Ottobre 2025 alle ore 18:45 in diretta TV su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (Canale 253).

Sarà possibile vedere Bologna – Friburgo in Diretta Streaming su Sky Go e NOW tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart tv, smartphone, pc o tablet.

La Telecronaca è affidata a Paolo Ciarravano con commento tecnico di Giancarlo Marocchi. Inviati a bordocampo Marco Nosotti e Niccolò Omini. Diretta Gol Federico Botti.

Come arriva il Bologna:

Dopo la sconfitta all’esordio in Europa League contro l’Aston Villa, il Bologna cerca riscatto nella seconda giornata della fase a gironi. I rossoblù, già battuti a Villa Park anche lo scorso ottobre in Champions League, restano alla ricerca della prima vittoria contro una squadra inglese nelle competizioni europee.

Il trionfo in Coppa Italia ha riportato la società felsinea stabilmente in Europa, garantendo due qualificazioni consecutive dopo un digiuno che durava da inizio secolo. Tuttavia, l’avventura continentale è iniziata con un ko per 1-0 in Inghilterra, maturato dopo un gol subito nei primi minuti: nonostante la reazione nella ripresa e una clamorosa traversa colpita di testa da Santiago Castro, il pareggio non è arrivato.

In campionato, il cammino del Bologna è stato fin qui altalenante. La squadra di Vincenzo Italiano occupa il nono posto in Serie A, reduce da un pareggio amaro per 2-2 a Lecce, maturato con un gol subito in pieno recupero contro l’ultima della classifica.

Ora il ritorno al Dall’Ara potrebbe fare la differenza: lo stadio bolognese è stato storicamente un fortino europeo, con appena due sconfitte in 31 partite UEFA disputate, anche se entrambe sono arrivate in due delle ultime tre gare casalinghe. Dopo le difficoltà mostrate al livello Champions, dove i rossoblù vinsero solo una delle quattro partite interne, Italiano punta almeno a centrare un piazzamento da playoff per proseguire il cammino in Europa.

Come arriva il Friburgo:

Il Friburgo si sta ormai affermando come presenza fissa nelle competizioni continentali: con la qualificazione ottenuta grazie al quinto posto in Bundesliga nella stagione 2024-25, i tedeschi hanno centrato la terza partecipazione europea negli ultimi quattro anni.

L’esordio in questa edizione di Europa League è stato positivo, con il successo interno per 2-1 sul Basilea, firmato dalle reti dei centrocampisti Patrick Osterhage e Maximilian Eggestein. La squadra di Julian Schuster arriva al match contro il Bologna con un rendimento solido: è infatti imbattuta da quattro gare consecutive tra campionato e coppe, e non resta a secco di gol addirittura dal mese di marzo.

Dopo un avvio di stagione complicato, con due sconfitte nelle prime tre partite, il Freiburg ha iniziato a ritrovare ritmo e fiducia, come dimostrato dall’1-1 con l’Hoffenheim nell’ultima giornata di Bundesliga, risultato che li ha collocati all’ottavo posto della classifica provvisoria.

Le statistiche casalinghe sono incoraggianti, con quattro vittorie nelle ultime cinque partite europee disputate in Germania, ma lontano dalla Foresta Nera i numeri cambiano drasticamente: il Freiburg non vince da tre trasferte consecutive in Europa League, senza aver mai trovato la via del gol in questo arco di tempo.

Con queste premesse, la sfida del Dall’Ara si prospetta un banco di prova cruciale per i tedeschi, chiamati a confermare i progressi in campionato e a spezzare il tabù delle gare esterne europee.

Pronostico di Bologna – Friburgo:

Dopo la sconfitta all’esordio, il Bologna può sfruttare l’esperienza europea accumulata nelle ultime stagioni per tornare a sorridere in Europa League. Al Dall’Ara, dove la spinta del pubblico ha spesso fatto la differenza, i rossoblù hanno l’occasione per conquistare i primi tre punti del girone.

Il Freiburg si presenta con buone credenziali e un rendimento recente incoraggiante, ma i limiti mostrati in trasferta nelle ultime campagne europee potrebbero pesare. La squadra tedesca resta un avversario ostico, capace di rendere la sfida equilibrata fino alla fine.

Alla luce dei precedenti e della solidità mostrata in casa, il pronostico pende leggermente dalla parte della formazione di Vincenzo Italiano. Possibile esito: Bologna-Freiburg 2-1.

I migliori bookmaker