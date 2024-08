Video Gol Highlights Bologna-Empoli 1-1 : Sintesi 31-8-2024

Video Gol e Highlights Bologna-Empoli 1-1, 3° Giornata Serie A: tutto nei primi minuti con il vantaggio rossoblu con Fabbian e il pareggio immediato di Gyasi.

Un pareggio derivato dai primi minuti scoppiettanti tra queste due formazioni. Poi con il passare dei minuti il gioco s’innervosisce e ne risente lo spettacolo.

Due punti persi per i felsinei ed un punto guadagnato per i toscani.

Bologna-Empoli, 3° giornata di Serie A

Sintesi di Bologna-Empoli 1-1

Partita subito accesa nei primi minuti.

VANTAGGIO DEL BOLOGNA! Su calcio d’angolo scarico di Beukema sul secondo palo, dove arriva Fabbian che libero batte Vasquez!

PAREGGIO DELL’ EMPOLI! Pezzella trova spazio sulla sinistra, crossa al centro dove trova Gyasi sul palo lontano, il quale di testa devia in porta!

Gli ospiti fanno un pressing forsennato, che non lascia spazio ai rossoblu per costruire una loro manovra. Al quarto d’ora su cross da calcio d’angolo, Castro prova un colpo di testa che finisce alto sopra la traversa!

A metà del primo tempo c’è uno scambio tra Orsolini e Fabbian, con quest’ultimo che va a terra sulla linea per un presunto fallo da rigore, ma Marinelli lascia correre.

Poco dopo la mezz’ora Posch prova una conclusione con il destro dalla distanza, respinge Henderson. A dieci minuti dal termine della prima frazione, Miranda effettua un cross teso, per poco Henderson non devia il pallone nella propria porta!

Tre minuti più tardi sono gli ospiti a rendersi pericolosi, con un contropiede micidiale e la conclusione di Solbakken, murata da un intervento strepitoso di Skorupski!

Passano ancora tre minuti, Goglichidze effettua un pasticcio con Gyasi, la palla termina ad Orsolini che prova una conclusione a tu per tu con il portiere avversario, calciando abbondantemente fuori!

Primo tempo che finisce sull’1-1. Ripresa che vede le due squadre cercare di prevalere sul possesso palla, ma perdono costantemente il possesso della stessa.

Una ripresa che non vede grandi emozioni, con le due formazioni che non riescono a superarsi. Nell’ultimo quarto d’ora si fanno vedere maggiormente i rossoblu con Orsolini, il quale calcia dal limite ma il suo tentativo è deviato in angolo.

Comunque sono palesi le difficoltà di entrambe le squadre a costruire occasioni da goal, soprattutto da parte dei felsinei. Un nervosismo che travalica in un gioco scorretto, dominato da falli continui. Il direttore di gara ha un bel da fare per cercare di evitare ulteriori problemi.

Timide proteste degli ospiti per un fallo ai danni di Pellegri in area bolognese. Marinelli, comunque, lascia correre non avvisando alcunché d’irregolare.

Partita che continua a rimanere molto bloccata, con le due formazioni che faticano a trovare spazi. Più il tempo passa, più entrambe s’innervosiscono. Lo spettacolo ne risente enormemente, con fatica per entrambe.

In pieno recupero c’è spazio per un tiro-cross di De Silvestri con il pallone che termina altro sopra la traversa. Quindi al quinto minuto di recupero Urbanski crossa, Beukema prova a colpire di testa, ma Vasquez è attento a bloccare sulla linea di porta.

Dopo circa dieci minuti di recupero il risultato non si sblocca. Bologna ed Empoli fanno 1-1.

Highlights e Video Gol di Bologna-Empoli 1-1

Tabellino di Bologna-Empoli 1-1

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì (82′ Lorenzo De Silvestri), Miranda; Freuler, Moro (54′ Aebischer), Fabbian (65′ Dallinga); Orsolini (82′ Urbanski), Castro, Karlsson (54′ Odgaard). Allenatore: Italiano.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Grassi (61′ Esposito), Pezzella (72′ Liberato Cacace); Solbakken (67′ Pietro Pellegri), Fazzini (67′ Nicolas Haas); Colombo (61′ Maleh). Allenatore: D’Aversa.

ARBITRO: Livio Marinelli (Tivoli)

GOL: 2′ Fabbian (B), 4′ Gyasi (E)

ASSIST: 2′ Beukema (B), 4′ Pezzella (E)

AMMONITI: 55′ Pezzella (E), 95′ Vasquez (E), Henderson (E)

NOTE: couling break al 25′ e al 73′, nove minuti di recupero nella ripresa.

