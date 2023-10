Bobby Charlton: addio al primo Sir del calcio inglese

Lutto nel mondo del calcio è morto la leggenda del Manchester United Sir Bobby Charton, aveva 86 anni.

Bobby Charton ci lascia all’età di 86 anni. Foto Ufficiale The Indipendent

Il calcio piange la scomparsa di Bobby Charton, storica leggenda del Manchester United con il quale vinse la prima Coppa dei Campioni della storia del club nel 1966. La leggenda del calcio inglese se n’è andata all’età di 86 anni, ad annunciare il triste annuncio sono stati gli stessi familiari: “È con immensa tristezza che comunichiamo la notizia della scomparsa di Sir Bobby, che ci ha lasciato pacificamente nelle prime ore di sabato mattina. La famiglia ci tiene a ringraziare tutti coloro che si sono presi cura di lui e che lo hanno amato e sostenuto. Chiediamo che la sua privacy sia rispettata in questo momento di cordoglio.”

Non è tardato ad arrivare nemmeno il comunicato di vicinanza da parte dei Red Devils che attraverso i propri canali ufficiali ha scritto “Siamo in lutto per la perdita di uno dei giocatori più gloriosi della storia del nostro club. Sir Bobby era un’icona non solamente per noi o per il Regno Unito, ma per ogni parte del mondo dove si pratichi il calcio. Quello che lo contraddistingueva era la sua grande sportività e integrità, Sir Bobby sarà sempre ricordato come una leggenda di questo sport.”

La carriera di Bobby Charton

Bobby Charlton è nato il 11 ottobre 1937 a Ashington, in Inghilterra. Inizia a giocare a calcio giovanile nella squadra del suo paese natale, l’Ashington Colliery Welfare. Nel 1953, firma un contratto da professionista con il Manchester United debbuttando con i Red Deviels nel 1956. Durante la sua carriera con il club, ha vinto numerosi titoli, tra cui la First Division (l’attuale Premier League) nel 1956 e nel 1957. La carriera di Charlton è stata interrotta dall’incidente aereo di Monaco nel 1958, in cui rimase gravemente ferito.

Torna a giocare e diventa una parte fondamentale della squadra del Manchester United. Nel 1968, contribuisce alla vittoria del Manchester United nella Coppa dei Campioni. Durante la sua carriera con il Manchester United, ha segnato oltre 200 gol, terminando la sua esperienza con la maglia dei Diavoli Rossi nel 1973.

Nazionale inglese: Charlton ha rappresentato l’Inghilterra in numerose competizioni internazionali. Ha segnato un gol nella finale della Coppa del Mondo FIFA del 1966, quando l’Inghilterra ha vinto il torneo. Ha giocato per l’Inghilterra in quattro Coppe del Mondo, segnando 49 gol in 106 partite internazionali, il che lo ha reso il miglior marcatore della nazionale inglese fino a quando questo record è stato superato da Wayne Rooney. Prima di dire definitivamente addio al calcio nel 1975, Charton ha trascorso un breve periodo con il Preston North End



Dopo aver terminato la sua carriera da professionista Sir Bobby, ha lavorato come allenatore e ha anche ricoperto incarichi dirigenziali. È stato insignito del titolo di “Sir” nel 1994 per i suoi servizi al calcio e alla beneficenza. Bobby Charlton è una figura leggendaria nel mondo del calcio e ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del Manchester United, della nazionale inglese.