BINANCE Recensioni e Opinioni Exchange Criptovalute – Guida aggiornata 2023

Binance, nata in Cina nel 2017, in pochi anni si è affermata come la piattaforma Exchange di Criptovalute più grande ed utilizzata al mondo. Nell’ultimo anno il volume di affari su Binance ha superato quota 1,3 miliardi di dollari ed il loro sistema gestisce 1,4 milioni di transazioni al secondo.

Il Binance Coin, ossia il Token di Binance, ha una capitalizzazione che supera gli 80 miliardi di dollari ed è la terza criptovaluta dentro il CoinMarketCap dietro solo a Bitcoin ed Ethereum.

Come detto sopra Binance è nato in Cina nel 2017 ma a causa delle restrizioni imposte dal governo cinese al settore delle criptovalute ha spostato le proprie sedi a Taiwan e Malta e questo gli ha consentito di scalare la popolarità e affermarsi in tutto il mondo ancora di più diventando un gigante tra gli Exchange di cripto.

Se vuoi iniziare a comprare e vendere criptovalute, e in sostanza vuoi investire in questo mercato, è consigliabile fare affidamento solo su Exchange in grado di garantire i massimi livelli di sicurezza.

Altrettanto importante è naturalmente l’aspetto della convenienza, ad esempio per quel che riguarda le commissioni ma non solo.

Binance è indubbiamente uno degli exchange di criptovalute migliori al mondo ed il primo per volume di transazioni con un valore medio di scambio giornaliero che supera i 2 miliardi.

La piattaforma Binance principale di Binance è pensata per i traders e offre diversi servizi interessanti:

i nnanzitutto ha una piattaforma principale che permette di scambiare criptovalute, conservarle o metterle a disposizione nelllo scambio con commissioni davvero basse.

Poi c’è il Trust Wallet ossia il portafoglio digitale di Binance che ti permette di avere il pieno controllo dei tuoi fondi e grazie al quale puoi ricevere, inviare, archiviare e scambiare la tua criptovaluta all’interno dell’interfaccia mobile. Si possono inviare e ricevere altcoin ed i token basati sulle blockchain di Binance ed Ethereum.

Infine c’è Binance Dex, l’exchange decentralizzato per la compravendita di criptovalute senza intermediari basato sulla blockchain di Binance che permette di scambiare altcoin in modo conveniente con commissioni molto basse.

Ma vediamo esattamente cosa è in grado di offrire Binance ai propri iscritti, in particolare sotto i due aspetti che abbiamo appena menzionato, per poi approfondire anche tutti gli altri, e vedere infine come fare la registrazione su Binance e come comprare criptovalute.

Cos’è Binance in breve

Diciamo prima di tutto che Binance è un exchange nato nel 2017 in Cina, fondato dall’imprenditore Changpeng Zhao (CZ), ed è presto diventata la più grande piattaforma per il trading di criptovalute, facendosi conoscere in tutto il mondo.

Attualmente Binance conta milioni di utenti e il suo giro d’affari continua ad espandersi in nuovi Paesi ogni anno. Nel 2022 Binance ha superato i 90 milioni di utenti, con un volume quotidiano di scambi superiore ai 76 miliardi di dollari.

Binance in Italia è conosciuto anche per la sponsorizzazione sulle maglie della S.S. Lazio, società con la quale nel 2021 ha siglato un contratto triennale per un valore di oltre 30 milioni di euro.

A proposito della partnership con Binance il Presidente della Lazio Claudio Lotito ha detto:

“Siamo molto soddisfatti di questa nuova collaborazione internazionale. La partnership con Binance ci permetterà di estendere la nostra presenza digitale e connetterci con i tifosi e follower di tutto il mondo come mai prima d’ora”.

Quanto è affidabile Binance?

Prima di scegliere un exchange dove iniziare a comprare e vendere criptovalute è doveroso affrontare la questione della sicurezza, quindi è giusto domandarsi: quanto è affidabile Binance?

Per rispondere a questa domanda possiamo dire anzitutto che nel 2022 Changpeng Zhao, CEO e fondatore della società, si è recato personalmente in diversi Paesi ottenendo la licenza per operare come exchange.

Uno di questi Paesi era l’Italia, dove ora abbiamo Binance Italy srl, società registrata nell’Organismo Agenti e Mediatori (OAM) (numero di registrazione PSV5). In questo modo Binance può offrire i propri servizi come exchange nel pieno rispetto delle leggi locali.

Come funziona Binance

Binance è uno dei tanti exchange che operano nel mercato delle criptovalute, e quindi offre alla propria utenza servizi per l’acquisto e la vendita di asset digitali, quali Bitcoin, Ethereum, Litecoin e decine di altre criptovalute, ma anche NFT (Non Fungible Token) e molto altro.

Ma come funziona Binance?

Si tratta di una piattaforma strutturata su tre diversi ‘livelli’, infatti offre la possibilità di fare trading di criptovalute almeno in tre modi diversi:

attraverso la conversione diretta

usando la piattaforma base

usando la piattaforma avanzata

La scelta dell’utente è strettamente legata alla tipologia di attività di trading che intende svolgere su Binance, in quanto un trader esperto e attivo prediligerà indubbiamente la piattaforma avanzata, dove avrà a disposizione tutta una serie di strumenti utili cui non avrebbe accesso usando la piattaforma base.

Al contrario un trader alle prime armi si troverebbe sicuramente più a proprio agio su quest’ultima.

In ogni caso tutte le operazioni sull’exchange di Binance si svolgono attraverso il sito della piattaforma o dall’ App per dispositivi mobili correlata.

La App Binance è disponibile sia per sistemi operativi Android che iOS, è completa di tutte le funzioni per fare trading di criptovalute, ed è facile da usare grazie a un’interfaccia semplice e intuitiva.

D’altra parte la semplicità di utilizzo della piattaforma exchange è proprio uno dei punti forti di Binance, che è quindi la scelta più indicata in particolare per i trader che si affacciano per la prima volta in questo mercato.

Quali criptovalute si possono comprare su Binance

Se uno dei punti di forza di Binance risiede nella facilità di utilizzo della piattaforma, anche attraverso la comoda app, senza dubbio un altro aspetto molto importante da menziona riguarda l’ampia scelta di criptovalute.

Attraverso Binance infatti hai la possibilità di acquistare praticamente tutte le maggiori criptovalute in circolazione, cioè oltre 100 diverse crypto alle quali si vanno ad aggiungere via via nuove altre.

Non è sicuramente il caso di stilare una lista completa con tutte le criptovalute che si possono comprare e vendere su Binance, ci limiteremo invece ad elencare almeno le 10 principali:

• Bitcoin (BTC)

• Ethereum (ETH)

• Tether (USDT)

• Binance Coin (BNB)

• USD Coin (USDC)

• XRP (XRP)

• Cardano (ADA)

• Dogecoin (DOGE)

• Polygon (MATIC)

• Solana (SOL).

Come si fa la registrazione su Binance:

Registrare un account su Binance è molto semplice.

Prima di tutto occorre visitare il sito web ufficiale dell’exchange, dove basta cliccare sul bottone con la dicitura “Registrati ora” per iniziare la procedura di creazione del tuo account.

Fatto questo apparirà una finestra in cui bisogna inserire i propri dati, quindi basta compilare i campi con le informazioni richieste e andare avanti. Per effettuare la registrazione su Binance è fondamentale inserire un indirizzo email valido e attivo, nonché il proprio numero di cellulare, che servirà anche per l’autenticazione in due fattori.

Una volta fatto questo ti arriverà un’email di conferma all’indirizzo di posta elettronica che hai inserito durante la registrazione.

Non dovrai far altro che cliccare sul link contenuto nell’email per confermare l’iscrizione.

Completati questi semplici passaggi il tuo account Binance è attivo, ma prima di poter iniziare a comprare criptovalute sarà necessario depositare del denaro.

Puoi effettuare il primo deposito usando una carta di pagamento, oppure tramite bonifico bancario.

Se usi una carta di credito/debito l’accredito dell’importo sul tuo account sarà immediato, ma verrà addebitata una commissione.

Quanto costa un conto Binance

Eccoci quindi alla valutazione di un altro aspetto molto importante, che è quello di costi e commissioni di un conto Binance. Chiariamo prima di tutto che aprire un conto Binance non ha alcun costo, è un’operazione completamente gratuita e non ci sono neppure dei costi di gestione da sostenere.

Gli importi che l’utente si trova a corrispondere all’exchange a titolo di commissioni sono quelli dovuti per alcune operazioni, come il deposito con carta di credito ad esempio, come abbiamo visto nel paragrafo precedente.

C’è da dire però che Binance è uno degli exchange con le commissioni più basse, infatti viene applicata una commissione sulle varie transazioni pari allo 0,1% dell’importo della transazione.

Quanto costa ritirare soldi da Binance?

Abbiamo visto che fare un deposito su Binance ha un costo se si utilizzano carte di credito o carte di debito, in tal caso infatti viene addebitata una commissione dell’1,8%. Non vi sono invece commissioni da pagare se il deposito viene fatto con un bonifico SEPA, anche se si usa il bonifico istantaneo. Per quanto riguarda poi il deposito di criptovalute, non vi sono mai commissioni da pagare con Binance.

Ma veniamo ai prelievi da Binance, quanto costa ritirare i soldi? In questo caso sono previste commissioni diverse a seconda della destinazione dell’accredito. Infatti se vuoi prelevare valute fiat, cioè euro, dollaro, sterlina ecc, si paga ad esempio una commissione dell’1,8% se il denaro viene trasferito su una carta bancaria.

Ad ogni modo il costo dell’operazione viene specificato prima che la stessa venga completata, quindi hai la possibilità di verificare qual è l’importo delle commissioni ed eventualmente scegliere una soluzione diversa. Invece per prelevare criptovaulute non vi sono commissioni da pagare con Binance.

Com’è l’assistenza clienti di Binance

Per avere un quadro completo di ciò che è in grado di offrire Binance, proviamo a valutare anche la qualità del servizio assistenza clienti. Come per la stragrande maggioranza, o probabilmente per la totalità degli exchange di criptovalute, non è previsto il servizio di supporto clienti per telefono.

Con Binance quindi non avrai la possibilità di ricevere assistenza attraverso una conversazione telefonica con un operatore in carne ed ossa. Esistono sostanzialmente due modi per ricevere supporto, e cioè live chat o e-mail.

La qualità del supporto comunque è piuttosto buona, e stando a quanto riportato dalle varie recensioni che si possono trovare nel web, l’assistenza clienti di Binance è tra le migliori nel settore exchange.

Per ricevere assistenza è sufficiente entrare nel proprio account, e andare nella sezione “ticket” dalla homepage dove è possibile trovare un modulo da compilare per segnalare il problema che si sta riscontrando. In alternativa si può accedere alla chat in tempo reale ed ottenere così l’assistenza immediata di un operatore.

Cos’è Binance Coin (BNB)

Vale sicuramente la pena soffermarsi su un altro importante aspetti di Binance, cioè il fatto che possiede una sua criptovaluta. Si tratta di un token per l’esattezza e si chiama Binance Coin (BNB).

BNB è stata emessa durante una ICO (Initial Coin Offer) che si è svolta diversi anni fa, e che attualmente può essere usata sull’exchange per pagare le commissioni beneficiando di uno sconto del 25% sugli importi dovuti per ogni transazione effettuata.

A chi usa Binance per fare trading con una certa frequenza quindi avere una buona disponibilità di Binance Coin (BNB) permette di risparmiare importi interessanti. E nel frattempo, man mano che Binance cresceva e si affermava in vari Paesi del mondo, il suo token cresceva insieme all’exchange, arrivando a diventare una delle prime 10 criptovalute per capitalizzazione di mercato.

La Binance Card conviene?

Un altro interessante vantaggio di cui possono beneficiare i trader che scelgono Binance per investire in criptovalute è la Binance Card.

Binance Card è una carta di pagamento emessa su circuito di pagamento Visa e collegata all’account Binance. Questa carta può essere utilizzata, come tutte le altre carte elettroniche, per pagare beni e servizi in negozi fisici oppure online.

Si può pagare con la Binance Card come con qualsiasi altra carta di pagamento, ad esempio avvicinandola al POS oppure inserendola nell’apposito lettore al momento del pagamento.

Chi ha un account con Binance può richiedere gratuitamente la propria Binance Card, inoltre non sono previsti costi di gestione né costi per le transazioni effettuate, è possibile pagare in diverse valute fiat e, dove sono accettate, anche in criptovalute. Inoltre usando la Binance Card hai la possibilità di ottenere un cashback fino all’8% su tutti gli acquisti che farai.

Sponsorizzazioni

Binance è presente come sponsor nel calcio, diventando main jersey sponsor della Lazio dall’ottobre 2021 con accordo pluriennale, oltre che sponsor della nazionale argentina dal maggio 2022.

Anche nel mondo della Formula 1 – Binance è presente avendo sottoscritto una partnership con il team francese BWT Alpine F1 Team.