Il trantran quotidiano e gli allenamenti intensi mettono a dura prova il corpo, chiedendo forza ed energia per affrontare gli sforzi psicofisici. Un aiuto arriva dalla betaina. A cosa serve? Scopriamola meglio.

Qualcuno avrà sentito parlare della betaina nell’ambito degli integratori pre-workout, cioè dei prodotti capaci di aumentare la resistenza fisica e migliorare il recupero dopo lo sforzo.

Si tratta di formule appositamente studiate per sostenere il corpo in prossimità di uno sforzo psicofisico importante e promuovere la fase di recupero.

Dalle vitamine agli aminoacidi fino ad arrivare ai derivati degli amminoacido: ogni combinazione sollecita uno o più meccanismi in modo da aumentare la resistenza ed evitare le conseguenze dello sforzo.

Tra i derivati degli amminoacidi più apprezzati c’è sicuramente la betaina o betaine, vale a dire un composto essenziale per l’assorbimento di alcuni nutrienti e l’attuazione di alcune funzioni vitali.

Betaina: Cos’è e a cosa serve?

Chiamata anche betaina anidra o trimetilglicina (TMG), è una sostanza importante non soltanto in qualità di supporto pre-workout.

Si tratta di un composto che svolge diverse funzioni nel corpo, tra le quali spiccano l’assorbimento di vitamina B12, ferro e calcio e la trasformazione dell’omocisteina in metionina.

È fondamentale per assimilare correttamente alcuni nutrienti fondamentali per l’organismo e per evitare un’intossicazione potenzialmente dannosi per eccesso di omocisteina.

Il ruolo di questa sostanza è proteggere il corpo da eventuali deficit nutrizionali importanti e proteggere il sistema nervoso e il cuore.

Betaina: Proprietà e benefici

Questo composto porta avanti una serie di funzioni fondamentali per il benessere generale del corpo e scongiura l’arrivo di varie problematiche. Ma a cosa serve la betaina esattamente?

Livelli di omocisteina – Il composto favorisce la trasformazione dell’omocisteina in metionina e impedisce l’arrivo di condizioni legate a un quantitativo eccessivo dell’aminoacido (es. coaguli e infarto).

– Il composto favorisce la trasformazione dell’omocisteina in metionina e impedisce l’arrivo di condizioni legate a un quantitativo eccessivo dell’aminoacido (es. coaguli e infarto). Produzione creatina – Secondo alcune ricerche il composto avrebbe il potere di stimolare la sintesi di creatina e favorire lo sviluppo dei muscoli.

– Secondo alcune ricerche il composto avrebbe il potere di stimolare la sintesi di creatina e favorire lo sviluppo dei muscoli. Tiene sotto controllo l’omocistinuria – Alcuni studiosi hanno sottolineato la possibilità di usare la betaina e alcune vitamine del gruppo B per tenere sotto controllo l’omocistinuria (patologia che modifica il modo con cui vengono metabolizzate alcune sostanze).

– Alcuni studiosi hanno sottolineato la possibilità di usare la e alcune del gruppo B per tenere sotto controllo l’omocistinuria (patologia che modifica il modo con cui vengono metabolizzate alcune sostanze). Aumento resistenza – Il derivato dell’amminoacido aumenta i livelli di ossido nitrico e quindi accresce la resistenza a livello muscolare.

– Il derivato dell’amminoacido aumenta i livelli di ossido nitrico e quindi accresce la resistenza a livello muscolare. Difesa fegato – La betaina è un toccasana per il fegato perché, cedendo gruppi metilici per scomporre i grassi presenti a livello epatico, ne impedisce l’ingrossamento.

– La è un toccasana per il perché, cedendo gruppi metilici per scomporre i grassi presenti a livello epatico, ne impedisce l’ingrossamento. Protezione cardiovascolare – Gli studiosi hanno evidenziato la capacità del composto di ridurre i livelli di colesterolo “cattivo” e di scongiurare l’arrivo di problemi cardiovascolari.

– Gli studiosi hanno evidenziato la capacità del composto di ridurre i livelli di colesterolo “cattivo” e di scongiurare l’arrivo di problemi cardiovascolari. Favorisce la digestione – Nella forma betaina HCL o betaina cloridrato migliora la capacità digestiva nella misura in cui aumenta l’acidità dello stomaco e aiuta a lavorare le proteine meglio.

– Nella forma o betaina cloridrato migliora la capacità digestiva nella misura in cui aumenta l’acidità dello stomaco e aiuta a lavorare le proteine meglio. Bilancia l’apporto idrico – Questo derivato di amminoacido si è dimostrato capace di migliorare l’equilibrio idrico ed evitare le conseguenze della disidratazione. Per questo spesso si tende a usare la betaina nei prodotti per la pelle e in vari shampoo.

Betaina negli alimenti

Gli integratori a base di betaina estratta dalla barbabietola e altri fonti alimentari dimostrano l’esistenza di vari alimenti ricchi di betaina. Dove si trova?

Tra le principali fonti alimentari spiccano la crusca di grano, il germe di grano, la quinoa, gli spinaci, la barbabietola, i frutti di mare, la segale e la carne di manzo.

Betaina integratore

Quando si usa la betaina? Il cibo rappresenta un’ottima fonte di questa sostanza, ma alcune scelte alimentari e condizioni possono aprire la porta a una carenza molto pericolosa.

Le diete restrittive, l’abuso di alcol, i problemi intestinali e le patologie renali potrebbero abbassarne i livelli e aumentare pericolosamente la percentuale di omocisteina.

Questa condizione “pesa” sull’organismo, causando problemi epatici, danni al sistema cardiovascolare, disturbi della vista, osteoporosi e altro ancora.

Gli integratori a base di betaina consentono di tenere sotto controllo i livelli del composto e mantenere l’equilibrio generale.

Quanta betaina assumere al giorno? Le dosi e le modalità variano da prodotto a prodotto e da condizione a condizione, andando da 1.000 a 3.000 mg da assumere più volte al giorno in qualsiasi momento della giornata.

Betaina: Effetti collaterali e controindicazioni

L’assunzione di integratori contenenti betaina è sicura e ben tollerata e non riserva effetti collaterali o controindicazioni particolari. Tuttavia esistono delle eccezioni.

Prima di tutto occorre rispettare i dosaggi consigliati dal medico o dal produttore per evitare l’arrivo di effetti collaterali (es. nausea, vomito e dolori allo stomaco).

Sarebbe meglio evitare di assumerla in modalità fai da te in caso di gravidanza, allattamento, sensibilità o allergie particolari, ipercolesterolemia e problemi renali o epatici.

Come trovare l’integratore di betaina migliore

Non tutti gli integratori sono uguali e saper valutare alcuni aspetti alla luce delle esigenze personali può aiutare a fare una scelta consapevole. Ecco da dove partire:

Forma di commercializzazione – In commercio è possibile trovare prodotti in polvere, compresse e capsule, ma occorre valutare pro e contro di ogni tipologia per scegliere il prodotto giusto: la polvere deve essere dosata alla perfezione ma deve essere mescolata a un liquido; le capsule e le compresse sono pre-dosate ma potrebbero essere difficili da assumere per qualcuno.

– In commercio è possibile trovare prodotti in polvere, compresse e capsule, ma occorre valutare pro e contro di ogni tipologia per scegliere il prodotto giusto: la polvere deve essere dosata alla perfezione ma deve essere mescolata a un liquido; le capsule e le compresse sono pre-dosate ma potrebbero essere difficili da assumere per qualcuno. Ingredienti extra – Alcuni prodotti possono contenere ingredienti extra destinati a promuovere l’assorbimento e a potenziare l’azione della betaina . Un esempio? Vitamina B6, vitamina B9 e vitamina B12.

– Alcuni prodotti possono contenere ingredienti extra destinati a promuovere l’assorbimento e a potenziare l’azione della . Un esempio? B6, vitamina B9 e vitamina B12. Vegana – La filosofia cruelty free impone l’analisi della composizione e la certezza di acquistare un prodotto privo di ingredienti o componenti di origine animale. Occhio all’INCI.

– La filosofia cruelty free impone l’analisi della composizione e la certezza di acquistare un prodotto privo di ingredienti o componenti di origine animale. Occhio all’INCI. Sensibilità o allergie – Chi soffre di sensibilità o allergie particolari dovrebbe valutare attentamente la composizione per scongiurare reazioni allergiche.

– Chi soffre di sensibilità o allergie particolari dovrebbe valutare attentamente la composizione per scongiurare reazioni allergiche. Prezzo – Il prezzo di un integratore cambia in base alle caratteristiche e alla marca, ma può essere ammortizzato valutando le proposte online di e-commerce affidabili.

Migliori integratori di betaina su Amazon

Qual è la betaina integratore migliore? Semplicemente il prodotto che risponde meglio alle esigenze individuali sia per caratteristiche che per prezzo.

Per il resto è possibile comprare l’integratore in farmacia, in erboristeria, nei negozi specializzati e online presso e-commerce affidabili.

Amazon offre alcuni degli integratori migliori sul mercato e aiuta a fare una scelta consapevole attraverso informazioni extra, recensioni vere e offerte vantaggiose.

Per aiutarvi la ricerca del miglior integratore di betaina su Amazon abbiamo raccolto alcuni dei prodotti più acquistati e apprezzati dai consumatori.

