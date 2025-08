Berrettini torna in campo: allenamento con Sinner a Montecarlo

Matteo Berrettini ha scelto i social per lanciare un messaggio di speranza ai suoi tifosi. All’indomani dell’annuncio della rinuncia anche al torneo di Cincinnati – il quarto consecutivo saltato dopo Gstaad, Kitzbuhel e Toronto a causa di problemi fisici – il tennista romano ha pubblicato una foto che lo ritrae insieme a Jannik Sinner durante un allenamento a Montecarlo.

L’immagine, accompagnata dalla didascalia “Step by step with the best” (passo dopo passo col migliore), rappresenta molto più di un semplice post sui social. È il segnale che Berrettini sta lavorando duramente per tornare ai suoi livelli, scegliendo di farlo al fianco del numero uno del tennis mondiale.

Un’amicizia che va oltre il tennis

La foto conferma il rapporto di amicizia solido che lega i due tennisti azzurri, un legame che trascende la mera competizione sportiva. Sinner e Berrettini hanno condiviso momenti indimenticabili della storia del tennis italiano, dai trionfi in Coppa Davis alle soddisfazioni nei tornei internazionali, dimostrando come la rivalità possa convivere con il rispetto reciproco e l’amicizia.

La scelta di allenarsi insieme a Montecarlo non è casuale: entrambi hanno scelto il Principato come base per la preparazione, approfittando delle strutture d’eccellenza e del clima favorevole. Per Berrettini, inoltre, allenarsi con il migliore al mondo rappresenta uno stimolo formidabile per accelerare il processo di recupero.

L’obiettivo US Open

Il messaggio “step by step” lascia intravedere una strategia precisa: Berrettini sta costruendo gradualmente il suo ritorno, senza forzare i tempi ma lavorando con determinazione. L’Open degli Stati Uniti di fine agosto rappresenta l’obiettivo dichiarato, un torneo dove il romano ha sempre ben figurato e dove spera di tornare protagonista.

La preparazione al fianco di Sinner potrebbe rivelarsi la chiave di volta per il recupero completo di Berrettini, che dopo una serie di problemi fisici cerca la continuità perduta. L’allenamento con il campione altoatesino non è solo un modo per mantenere alto il livello tecnico, ma anche un’iniezione di fiducia fondamentale per chi sta attraversando un momento difficile della carriera.