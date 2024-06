Berrettini – Musetti in semifinale a Stoccarda

Sarà una semifinale tutta italiana quella in programma oggi a Stoccarda, alle 14, tra Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti.

Il tennista romano ha infatti superato in due set l’australiano James Duckworth al termine di un match combattuto, che però l’italiano è riuscito a condurre in testa fino alla fine con il punteggio di 6/4 7/5.

Sicuramente più pirotecnico lo svolgimento del match tra Musetti e Bublik: il tennista kazako ha infatti vinto il primo set, per poi precipitare nel secondo (complici anche alcune scelte piuttosto bizzarre, come l’ostinarsi a servire da sotto) e ritirarsi all’esordio del terzo set, pare per un problema al piede.

Nel torneo pre-Wimbledon, pertanto, filtra un po’ di ottimismo per le condizioni dei due italiani: uno arriverà sicuramente in finale, pronto a giocarsi le opportunità di vittoria e staccare il ticket per l’erba più prestigiosa con la giusta euforia.

