Le performance sportive possono migliorare anche e soprattutto se non sussistono disturbi e problemi lievi. Scopriamo come la berberina integratore può aiutarci a mantenerci in salute e in forma!

Alcuni integratori, pur non essendo pensati per migliorare le prestazioni sportive, riescono a influenzare i risultati delle sessioni di allenamento. Lo fanno aiutando a gestire i piccoli problemi quotidiani.

La berberina integratore appartiene proprio a questa categoria perché promuove il metabolismo del colesterolo e del glucosio e scongiura l’insorgenza di infiammazioni.

Berberina: cos’è e dove si trova

La berberina è un alcaloide presente nei fusti, nelle radici e nei rizomi delle piante Berberis vulgaris Crespino, Coptis japonica, Coptis chinensis, Mahonia aquifolium, Argemone mexicana, Hydrastis canadensis e Thalictrum flavum L. Pigamon Giallo.

A cosa fa bene la berberina? Da sempre questo principio attivo viene utilizzato per trattare le infezioni parassitarie a livello intestinale e gli stati diarroici.

Gli nuovi studi hanno eletto questo alcaloide ad aiuto prezioso per gestire i livelli di zucchero nel sangue e l’ipercolesterolemia.

Per completezza, sebbene non comporti differenze di utilizzo, diciamo che la berberina HCL rappresenta l’unione tra l’alcaloide e l’acido cloridrico.

Berberina: Proprietà  e benefici

L’alcaloide sviluppa vari effetti benefici sull’organismo, anche se spesso il modo con cui agisce non risulta ancora chiaro. Allora, la berberina a cosa serve esattamente?

Infiammazioni – È uno degli aspetti non ancora chiari, ma a quanto pare riuscirebbe a regolare i composti pro-infiammatori e quindi a evitare l’insorgenza delle infiammazioni. Â

– È uno degli aspetti non ancora chiari, ma a quanto pare riuscirebbe a regolare i composti pro-infiammatori e quindi a evitare l’insorgenza delle infiammazioni.  Glicemia – Secondo gli studiosi, l’alcaloide riesce a migliorare il metabolismo glucidico e a tenere sotto controllo i livelli glicemici. Insomma la berberina aiuta in caso di glicemia alta.

– Secondo gli studiosi, l’alcaloide riesce a migliorare il metabolismo glucidico e a tenere sotto controllo i livelli glicemici. Insomma la aiuta in caso di alta. Colesterolo – Il principio attivo berberina riduce i livelli di colesterolo nel sangue, scongiurando l’ipertensione e l’arrivo di malattie cardiovascolari.

– Il principio attivo riduce i livelli di nel sangue, scongiurando l’ipertensione e l’arrivo di malattie cardiovascolari. Intestino – L’alcaloide vanta proprietà antimicrobiche e antifungine in grado di inibire la proliferazione dei parassiti e quindi trattare le infezioni di parassiti, la candida e la diarrea.

– L’alcaloide vanta proprietà antimicrobiche e antifungine in grado di inibire la proliferazione dei parassiti e quindi trattare le infezioni di parassiti, la candida e la diarrea. Peso corporeo – Non si può usare la berberina per dimagrire in senso stretto, ma è innegabile che la sua capacità di modulare l’attività dell’enzima AMPK (deputato alla regolazione di varie funzioni cellulari tra cui il metabolismo di zuccheri e grassi) potrebbe aiutare a diminuire il grasso addominale.

– Non si può usare la in senso stretto, ma è innegabile che la sua capacità di modulare l’attività dell’enzima AMPK (deputato alla regolazione di varie funzioni cellulari tra cui il metabolismo di zuccheri e grassi) potrebbe aiutare a diminuire il grasso addominale. Muscoli – Gli effetti della berberina si vedono anche sui muscoli in quanto permette loro di interagire con l’insulina regolandone l’attività dei recettori insulinici presenti nel tessuto muscolare. Così facendo migliora l’uso dei carboidrati da parte dei muscoli.

Berberina integratore

La berberina integratore sotto forma di capsule e polvere aiuta a gestire le infiammazioni, l’iperglicemia e l’ipercolesterolemia.

L’impiego tradizionale della berberina è legato alle capacità antimicrobiche e antisecretive attribuitele: viene usata per gestire le infezioni di vario genere e migliorare la salute intestinale.

L’utilizzo di questo integratore per gestire il colesterolo è recente: come agisce la berberina sul colesterolo? L’alcaloide potenzia l’attività dei recettori per le LDL, promuovendo l’espulsione del colesterolo “cattivo”. È un’azione diversa da quella sviluppata dalle statine (riducono i livelli di colesterolo “cattivo” nel sangue).

Per quanto riguarda l’uso nella gestione della glicemia, invece, sembra che l’alcaloide riesca a influenzare i recettori per l’insulina e ad aumentare la sensibilità all’insulina e a ridurre l’insulino-resistenza.

Le dosi e quando prendere la berberina variano da persona a persona in base alla condizione di partenza e all’obiettivo: per questo è necessario seguire le indicazioni del produttore o di un esperto. Solitamente viene consigliata una dose che va dai 900 mg a 2 g al giorno da suddividere in più dosi.

Berberina: Controindicazioni ed effetti collaterali

L’uso della berberina come integratore è sicuro e ben tollerato dall’organismo, pertanto non riserva particolari effetti collaterali (specie se assunto secondo le indicazioni).

In caso di sovra dosaggio o sensibilità personali si può incappare in problemi gastrointestinali, dal mal di stomaco al meteorismo.

È meglio fare attenzione se si seguono terapie farmacologiche con immunosoppressori a causa della capacità dell’alcaloide di frenare debolmente gli enzimi responsabili del metabolismo dei medicinali.

L’attenzione deve restare alta anche nel caso di assunzione di antidiabetici e antipertensivi perché, svolgendo la stessa funzione, potrebbe amplificarne gli effetti.

Per precauzione, vista l’assenza di studi a riguardo, questo genere di prodotti è sconsigliato in caso di gravidanza e allattamento.

Come scegliere il miglior integratore di berberina

In commercio esiste una vasta gamma di prodotti pronta a soddisfare le esigenze più disparate. Tuttavia questo rende difficile scegliere in assenza di punti di riferimento.

Per avere speranze di trovare il prodotto giusto è necessario valutare alcuni aspetti alla luce delle esigenze personali. Ecco da dove partire:

Tipologie – Quasi tutti i prodotti si presentano sotto forma di capsule o compresse, ma non mancano le proposte in polvere: le capsule e le compresse sono pre-dosate e facili da assumere in qualunque situazione ma potrebbero essere difficili da deglutire per qualcuno; la polvere è facile da assumere ma deve essere dosata attentamente.

– Quasi tutti i prodotti si presentano sotto forma di capsule o compresse, ma non mancano le proposte in polvere: le capsule e le compresse sono pre-dosate e facili da assumere in qualunque situazione ma potrebbero essere difficili da deglutire per qualcuno; la polvere è facile da assumere ma deve essere dosata attentamente. Ingredienti – In commercio si trovano integratori a base di sola berberina e prodotti contenenti anche altri ingredienti in grado di potenziare e ampliare l’azione dell’alcaloide. Qualche esempio? Il riso rosso fermentato e la silimarina. La scelta va calibrata in base alle sensibilità personali e agli obiettivi da raggiungere.

– In commercio si trovano integratori a base di sola e prodotti contenenti anche altri ingredienti in grado di potenziare e ampliare l’azione dell’alcaloide. Qualche esempio? Il riso rosso fermentato e la silimarina. La scelta va calibrata in base alle sensibilità personali e agli obiettivi da raggiungere. Allergeni – La berberina è ben tollerata, ma la produzione degli integratori in stabilimenti deputati ad altre produzioni potrebbe “costare” in termini di allergeni. Quindi, attenzione all’INCI.

– La è ben tollerata, ma la produzione degli integratori in stabilimenti deputati ad altre produzioni potrebbe “costare” in termini di allergeni. Quindi, attenzione all’INCI. Cruelty free – L’alcaloide viene ricavato dalle piante e quindi è adatto per tutti coloro che seguono la filosofia vegana a tavola. Tuttavia le cose potrebbero cambiare a causa della presenza di un componente di origine animale. Anche in questo caso è bene leggere l’INCI attentamente.

– L’alcaloide viene ricavato dalle piante e quindi è adatto per tutti coloro che seguono la filosofia vegana a tavola. Tuttavia le cose potrebbero cambiare a causa della presenza di un componente di origine animale. Anche in questo caso è bene leggere l’INCI attentamente. Prezzo – Il prezzo cambia in base al tipo di prodotto, alle caratteristiche e alla marca, ma può essere “tagliato” scegliendo una proposta online.

Migliori integratori di berberina su Amazon

Qual è il miglior integratore di berberina? Semplicemente il prodotto che risponde meglio alle esigenze personali sia per caratteristiche che per prezzo.

Ad ogni modo è possibile acquistare questo tipo di integratore in farmacia, in erboristeria oppure online presso e-commerce affidabili.

Non solo Berberina Solgar. Il catalogo Amazon contiene alcuni dei prodotti migliori in commercio e aiuta a trovare quello giusto  attraverso informazioni aggiuntive, recensioni vere e offerte vantaggiose.

Per aiutarvi nella ricerca del miglior integratore di berberina su Amazon abbiamo selezionato alcuni dei prodotti più acquistati dai consumatori.

Estratto di berberina HCL - 120 capsule da 500 mg - Berberina naturale + estratto di pepe nero - Testato in laboratorio (purezza e contenuto di principi attivi) - Dose elevata - Vegan PERFORMANCE DI PREZZO ECCELLENTE: 120 capsule ad alto dosaggio con 500 mg di berberina pura. Premium: Ottimizzato con 15 mg di estratto di pepe nero per capsula (contenuto di piperina del 95%).

ESTRATTO NATURALE: Per le nostre capsule usiamo un estratto naturale di berberina, che viene estratto dalle radici del filo d'oro cinese (Coptis chinensis Franch). La berberina conosciuta anche come Berberis vulgaris o Berberis aristata è un alcaloide naturale.

VEGAN & SENZA ADDITIVI INDESIDERATI: Le nostre capsule sono 100% vegane. Sono privi di stearato di magnesio, aromi, coloranti, stabilizzatori, gelatina e naturalmente senza OGM, senza lattosio, senza glutine e senza conservanti.

TESTATO IN LABORATORIO INDIPENDENTE: Testato in laboratorio per il contenuto di ingredienti attivi (contenuto di berberina), così come ceppi e contaminanti, come metalli pesanti, muffe, E. Coli, salmonella e altri criteri di test rilevanti.

PRODUZIONE & LA TUA SODDISFAZIONE: La gamma Vit4ever comprende numerosi integratori alimentari ad un giusto rapporto qualità -prezzo. Tutti i prodotti sono realizzati con materie prime di alta qualità ed esclusivamente in fabbriche certificate UE. I nostri siti di produzione comprendono la Germania e i Paesi Bassi. Se non sei soddisfatto del nostro prodotto, o hai bisogno di aiuto e consigli, contattaci.

Berberine Complex - Altamente dosato con 1120 mg per dose - Premium: Berberina HCL, Banaba, Melone amaro, Estratto di foglie di olivo, cannella, pepe nero e cromo - 120 capsule - Vegan Complesso altamente dosato: particolarmente alto con ingredienti attivi 1120 mg per 2 capsule. Formula unica e innovativa del supporto Gluco. 2 capsule contengono estratto di 500 mg berberin hcl, 200 mg di estratto di bandaba, 100 mg amaro melone frochextrakt, estratto di foglie d'ulivo da 150 mg, estrattore di cannella da 150 mg, estrattore di cannella di 150 mc, estrattore di pepe nero di 80 mg. 120 capsule vegane fino a 2 mesi di applicazione.

Materie prime Premium: il nostro complesso di supporto Gluco contiene estratti vegetali naturali e standardizzati: estratto di radice del filo d'oro cinese (di cui il 98% Berberin HCL) Estratto di bandaba (di cui 1% acido corosoleico), estratto di frutta di amarerme (di cui 20% charantin), Estratto di foglie d'ulivo (di cui 20% oleuropein) e estratto di pepe nero (di cui 95% piperine).

100% vegano e senza additivi indesiderati: le nostre capsule sono al 100% vegane. Sono privi di magnesio stearato, aromi, coloranti, stabilizzanti, gelatina e, naturalmente, senza gmmo, senza lattosio, senza glutine e senza conservanti.

Purezza testata dal laboratorio: laboratorio indipendente testato per carichi e impurità , ad es. Metalli pesanti, stampi, E. coli, salmonella e criteri di prova più pertinenti.

Qualità : la gamma GEN comprende numerosi integratori alimentari in qualità . Tutti i prodotti sono realizzati con materie prime premium di alta qualità .

Berberina 1000 mg. 120 capsule vegane. Con Cromo e Pepe Nero per un migliore assorbimento. Il miglior estratto concentrato di Berberis Vulgaris. ❤️ FORMULA ECCELLENTE a base di estratto 100% naturale di Berberis Vulgaris con 1000 mg di Berberina pura per dose, estratto di Pepe Nero e Cromo, per aiutare a mantenere l'equilibrio metabolico. GRANDE QUANTITÀ DI PRODOTTO AL MIGLIOR PREZZO: Offriamo 120 capsule vegane per barattolo, fornitura per 2 mesi.

🔝 LA MIGLIORE BERBERINA: Ogni dose è realizzata con 1031 mg del miglior estratto naturale di Berberis Vulgaris al 97% di Berberina, che fornisce 1000 mg di Berberina pura per dose. Inoltre, abbiamo aggiunto 30 mg di Pepe Nero al 95% di Piperina, che fornisce 30 mg di Piperina pura per dose, e 0,33 mg di Cromo Picolinato, che fornisce 40 mcg di Cromo puro.

⚠️ NON UTILIZZIAMO Stearato di Magnesio né qualsiasi tipo di biossido, prodotto chimico o additivi non raccomandati ma ampiamente utilizzati nella maggior parte degli integratori alimentari di altre marche.

🌿 MASSIMA QUALITÀ E GARANZIA AL 100%: Il nostro prodotto è 100% Naturale, Vegano, Senza Glutine, Senza Soia, Senza Lattosio, Senza Magnesio Stearato, Senza Diossidi, Senza Conservanti né Coloranti, Senza aromi aggiunti, Non transgenico (senza OGM). PRODOTTO IN EUROPA sotto GMP (Good Manufacturing Practice) e ISO 22000. Hivital Foods è registrato in AESAN con il numero 26.019181B.

👌 SODDISFAZIONE GARANTITA al 100%. Se non siete completamente soddisfatti, vi rimborseremo i soldi!

Berberina 500mg - Altamente dosato - Vegan - 90 capsule - Berberina HCl ✔ QUALITÀ TEDESCA Fairvital: Dosaggio giornaliero: 1 capsula al giorno contiene 10mg di zinco, 500mg di berberina HCl, di cui 485 di berberina. Altamente dosato! Ottimo rapporto qualità -prezzo!

✔ BIODISPONIBILE & SENZA: Glutine, fruttosio, lattosio stearato di magnesio, biossido di silicio, conservanti, soia, lieviti, persticidi, funghicidi, fertilizzanti artificiali, coloranti, stabilizzarori né ingegneria genetica (NO OGM). Capsule di berberina vegane!

✔ 3 MESI DI FORNITURA: A lunga conservazione in barattolo ermeticamente sigillato. 90 capsule di berberine - più efficace di polveri e liquidi! In un light box con pratico COPERCHIO DOSATORE!

✔ PUREZZA MICROBICA Made in Germany: In conformità alle normative HACCP

BerbeLipid Complex, con Berberina, Lievito di Riso Rosso, Policosanolo, Q10, Astaxantina, Acido Folico e Vitamina B1,120 Capsule | Favorisce il Controllo dei Trigliceridi Plasmatici | Zenement 👌🏽 LA FORMULA PIÙ COMPLETA ED EFFICACE: 3 mg di Moncolina K (da lievito di riso rosso), 500 mg di Berberina, 10 mg di policosanolo, 0,5 mg di Astaxantina e 10 mg di CoQ10 (più della concorrenza). Contiene anche la vitamina B1, che contribuisce al buon funzionamento del cuore.

🔝 PIÙ CAPSULE DELLA CONCORRENZA: Offriamo 120 capsule per flacone, una scorta di 4 mesi.

🍀 100% VEGANO E SENZA INGREDIENTI INUTILI: Ingredienti non OGM e nessun ingrediente inutile, come stearato di magnesio, biossido di silicio, biossido di titanio, aromi artificiali, colori artificiali o dolcificanti. Sans gluten, sans lactose ni soja.

🔐 QUALITÀ PREMIUM: Made in Spain seguendo i più severi controlli di qualità e sicurezza e partendo dagli ingredienti più puri. Prodotto notificato al ministero della salute.

❤️ SODDISFAZIONE GARANTITA AL 100%: Se non sei completamente soddisfatto, ti rimborseremo i tuoi soldi!

BERBERINA HCl Vegavero® | da estratto di Crespino Berberis con Aglio Nero 15:1 | per Apparato Cardiovascolare* | Senza additivi | 120 capsule | Vegan ❤ BERBERINA HCl DA CRESPINO: La Berberina è un alcaloide che si trova naturalmente in piante come il Crespino. Abbiamo combinato la Berberina con l'estratto di aglio nero per potenziarne gli effetti. *L'aglio nero contribuisce alla regolare funzionalità dell’apparato cardiovascolare. Ottimo in associazione con il nostro Biancospino Bio.

❗ CON IL GIUSTO DOSAGGIO: Ogni capsula contiene 500 mg di estratto di Berberis aristata di cui 350 mg di Berberina HCl pura. Il nostro dosaggio rispetta la dose massima giornaliera raccomandata dalle autorità francesi. Per un'azione sinergica, abbiamo combinato la nostra berberina con 200 mg di estratto di aglio nero fermentato di alta qualità (rapporto di estratto 15:1).

✠SENZA ADDITIVI E SENZA RETROGUSTO: Il nostro prodotto di Berberina è privo di additivi come il Magnesio Stearato o la Cellulosa Microcristallina. Il prodotto è adatto ai vegani. In una confezione: 120 capsule facili da ingerire (fornitura per 4 mesi). Dosaggio consigliato: 1 capsula al giorno. Nota: Durante il processo di invecchiamento dell'aglio, il contenuto di allicina si riduce, eliminando il tipico sapore pungente dell'aglio.

🌿 VEGAVERO CLASSIC: integratori vegani di alta qualità che comprendono nutrienti essenziali, estratti vegetali, funghi medicinali e altri ingredienti funzionali. Ci concentriamo sulla qualità dei singoli ingredienti ed evitiamo sempre additivi artificiali come riempitivi non necessari. I nostri prodotti sono testati e migliorati costantemente dal nostro team sulla base delle più recenti scoperte scientifiche. Vegavero Classic - per noi significa qualità , sicurezza e praticità .

💓 AL VOSTRO FIANCO: La premura nei vostri confronti fa parte della nostra filosofia. Per questo oltre a elaborare integratori pensati per le vostre esigenze, lavoriamo a formule uniche, per ottenere la perfetta sinergia di ingredienti e dosaggi. Siamo a disposizione, per consigliarvi e sostenervi nei vostri obiettivi, per fornirvi le certificazioni di ogni prodotto e per rispondere a tutte le vostre domande. Contattaci!

Berberina, 500 mg, 120 Capsule | Con Pepe Nero e Cromo | Il miglior estratto di Berberis aristata | Vegano, Non OGM, Senza glutine | Zenement 👌🏽 IL MIGLIOR ESTRATTO DI RADICE DI BERBERIS ARISTATA: il nostro estratto deriva dalla radice di Berberis aristata, specie nativa dell'Himalaya settentrionale, usata tradizionalmente perché è quella che possiede la maggior parte delle proprietà e si presta per molte più applicazioni, rispetto ad altre specie di Berberis come la vulgaris.

🔝 DOSE ELEVATA: ogni capsula di Berberina Zenement contiene 500 mg di berberina combinata con cromo, che contribuisce al mantenimento delle normali concentrazioni di glucosio nel sangue, e con pepe nero, per migliorare la biodisponibilità dei principi attivi. Offriamo confezioni da 120 capsule.

🍀 100% VEGANO E SENZA INGREDIENTI INUTILI: Ingredienti non OGM e nessun ingrediente inutile, come stearato di magnesio, biossido di silicio, aromi artificiali, colori artificiali o dolcificanti. Senza glutine, lattosio o soia.

🔐 QUALITÀ PREMIUM: Made in Spain seguendo i più severi controlli di qualità e sicurezza e partendo dagli ingredienti più puri. Prodotto notificato al ministero della salute.

❤️ SODDISFAZIONE GARANTITA AL 100%: Se non sei completamente soddisfatto, ti rimborseremo i tuoi soldi!

Offerta Yamamoto Research Berberina 30 Capsule - 24 g Yamamoto research berberina da 30 capsule

Integratore alimentare che fornisce 180 mg di estratto di berberis per dose giornaliera

Berberis contribuisce alla regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare e alla funzionalità epatica

Prodotto di qualità ottimale