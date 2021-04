Benevento-Sassuolo Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 12-4-2021

Benevento e Sassuolo si affrontano nel monday night della trentesima giornata. I campani sono a caccia di punti per sigillare la salvezza, mentre i neroverdi non hanno particolari ambizioni di classifica, se non quella di entrare tra le prime otto.

Il programma della trentesima giornata di Serie A si chiude domani con un match tra due squadre che propongono un’idea di calcio offensiva. Al “Vigorito” si affrontano Benevento e Sassuolo, due squadre che dopo un ottimo inizio di stagione sono andate un po’ calando, ma comunque hanno disputato un campionato in linea con le aspettative. I campani, vincendo, ipotecherebbero la salvezza. Per i neroverdi, sfumato il sogno Europa League, non resta che centrare l’ottavo posto, utile per accedere direttamente agli ottavi di Coppa Italia.

Benevento-Sassuolo: le ultime sulle formazioni

Ad Inzaghi mancheranno Di Serio e Antei, squalificati. Ma ci dovrebbero essere ben pochi dubbi di formazione, col 4-3-1-2 modulo di base: Montipò in porta; Depaoli e Barba sulle fasce, con Glik e Tuia coppia centrale; a centrocampo, spazio a Schiattarella nel ruolo di “play”, con Hetemaj e Ionita ai lati; in attacco, dietro la coppia Gaich-Lapadula, dovrebbe agire Insigne nel ruolo di rifinitore.

Il Sassuolo sconta assenze importanti in attacco, da capitan Berardi, a Defrel, fino a Caputo. De Zerbi, comunque, recupera Locatelli, e si appresta a puntare ancora sul 4-2-3-1: Consigli in porta; Toljan e Rogerio sugli esterni, con Ferrari e Marlon coppia centrale; il duo di centrocampo dovrebbe essere composto da Locatelli e Lopez, con Raspadori ad agire davanti a Haraslin, Djuricic e Boga.

Benevento-Sassuolo: le probabili formazioni

BENEVENTO (4-3-1-2): Montipò; Depaoli, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Insigne; Lapadula, Gaich. Allenatore: Inzaghi F.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Lopez, Locatelli; Haraslin, Djuricic, Boga; Raspadori. Allenatore: De Zerbi

Dove vedere in tv e streaming Benevento-Sassuolo

La sfida del “Vigorito” sarà trasmessa domani sera, a partire dalle 20:45, su Sky Sport Serie A e Sky Sport. Lo streaming sarà disponibile, per tutti gli abbonati, sulla piattaforma Nowtv.

Precedenti e statistiche Benevento-Sassuolo

Le due squadre si sono affrontate tre volte in Serie A, con due vittorie appannaggio dei neroverdi e un pareggio. La gara d’andata di questo campionato è terminata 1-0, gol di Berardi. Ci sono anche due precedenti in Serie C2, risalenti alla stagione 2005/2006, che i neroverdi vinsero entrambi.

