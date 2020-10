Benevento-Napoli 1-2 dichiarazioni post Gattuso: “Bravi a ribaltarla.”

Gattuso, nella conferenza stampa post partita, ha dichiarato di essere contento della prestazione dal 30 minuto in poi.

Nel primo tempo il Napoli ha mosso la palla in modo troppo sterile, nel secondo invece hanno alzato molto i ritmi.

Strigliata per Lozano, che non ha giocato una bella partita. Gattuso gli chiede più creatività perchè può creare tanti problemi.

Il mister azzurro ha ribadito l’importanza di Osimhen, pur chiedendogli a volte di fare cose diverse considerando che le avversarie preparano le partite per togliergli la profondità.

Un pensiero è andato anche a Bakayoko, che nella ripresa è uscito per una botta. Bisogna ricordare che giovedi il Napoli ha una partita importantissima contro il Real Sociedad.

Gattuso poi ha lodato la grandissima qualità dei suoi giocatori, sottolineando che oggi proprio grazie a quella hanno sbloccato la partita.

Ribadisce che bisogna continuare a lavorare per non commettere più gli errori fatti in queste 2 ultime gare.

