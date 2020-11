Benevento-Juventus Diretta tv-Streaming e probabili formazioni 28-11-2020

Benevento-Juventus, partita valevole per la nona giornata di Serie A, sarà visibile in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport (canale 251) ed in streaming live sulle piattaforme Sky Go e NowTv. Inzaghi ritrova Caprari dopo la squalifica, Pirlo potrebbe riavere Bonucci, ma Danilo è nettamente favorito.

Domani alle ore 18:00 il Benevento ospiterà la Juventus al Ciro Vigorito nella sfida valevole per la nona giornata di Serie A.

I sanniti hanno ottenuto un successo importantissimo nell’ultimo turno imponendosi 1-0 sul campo della Fiorentina, portandosi a 9 punti in classifica e scavalcando proprio la Viola. Inoltre, la vittoria ha permesso al Benevento di interrompere una striscia di cinque sconfitte consecutive ed ora sognano l’impresa contro i campioni d’Italia

La Juventus, invece, è reduce dai successi su Ferencvaros in Champions League e Cagliari in campionato e sa di non poter perdere altri punti preziosi contro una delle cosiddette “piccole”. I bianconeri dovranno giocare una partita accorta ed evitare gli errori commessi contro il Ferencvaros che potrebbero essere fatali.

Le ultime sulle formazioni di Benevento e Juventus

Per questa importante sfida, Inzaghi riavrà a disposizione Caprari che ha saltato la sfida contro la Fiorentina per squalifica. Saranno invece out Dabo causa Coronavirus e Iago Falque per infortunio, mentre sono in dubbio i terzini Letizia e Foulon. Sarà 4-3-2-1 per il Benevento con Montipò tra i pali, Maggio, Glik, Caldirola e Barba in difesa, Hetemaj, Schiattarella e Ionita saranno i tre di centrocampo, mentre Roberto Insigne e Caprari si muoveranno alle spalle dell’unica punta Lapadula.

Pirlo potrebbe recuperare Bonucci per questa trasferta, con il giocatore che però dovrebbe partire dalla panchina. Sarà quindi ancora Danilo ad affiancare De Ligt al centro della difesa, visto che anche Demiral è out per infortunio, mentre sulle fasce sono confermati Cuadrado ed Alex Sandro così come Szczesny in porta. A centrocampo Arthur e Rabiot agiranno nel mezzo con Kulusevski e Chiesa, con Morata e Cristiano Ronaldo a formare la coppia d’attacco.

Probabili formazioni Benevento-Juventus

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; R. Insigne, Caprari; Lapadula. All. Filippo Inzaghi

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, De Ligt, Alex Sandro; Kulusevski, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Andrea Pirlo.

Dove vedere Benevento-Juventus in Diretta TV e Streaming Live

La partita Benevento-Juventus, valevole per la nona giornata di Serie A, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 201) e su Sky Sport (canale 251 del satellite) per gli abbonati a Sky Calcio e Sky Sport.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Benevento-Juventus in diretta streaming live.

Infine, sarà possibile guardare la partita Benevento-Juventus utilizzando il servizio streaming on demand NowTv acquistando la singola partita a €9.99 o acquistando l’intero Ticket Sport al costo mensile di €29.99

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Benevento-Juventus

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Benevento-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Benevento-Juventus

C’è solo un precedente tra Benevento e Juventus in casa degli stregoni ed è risalente a solo due stagioni fa, la prima in A dei giallorossi. La partita fu rocambolesca, con il Benevento capace di pareggiare per ben due volte segnando l’1-1 ed il 2-2, prima di capitolare nel finale per 2-4.

Nella stagione attuale, in casa il Benevento ha ottenuto una sola vittoria in sei partite contando anche la gara di Coppa Italia persa contro l’Empoli 4-2. Ad eccezione della sconfitta contro il Napoli, inoltre, i sanniti hanno subito almeno 3 o più reti e contro la Juventus dovranno stare attenti a non lasciare praterie a giocatori cinici come Morata e Cristiano Ronaldo.

Da parte sua, la Juventus ha confermato alcuni problemi lontano dallo Stadium già paventati lo scorso anno. Va anche detto, però, come i bianconeri non hanno ancora perso in trasferta in questa stagione, ottenendo 3 vittorie e 3 pareggi e vorranno continuare questa striscia positiva di 6 gare senza sconfitte.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS