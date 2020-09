Benevento-Inter, conferenza stampa pre-partita Conte: “Ci serve più equilibrio, senza aver però paura di offendere”

Un Antonio Conte molto motivato quello che si è presentato al consueto appuntamento con la conferenza stampa pre-partita. Tanti gli argomenti affrontati dal tecnico in vista del recupero della prima giornata contro il Benevento, in programma alle ore 18.

Sulla gara: “Affrontiamo una squadra tosta e allenata molto bene. Stimo molto Pippo, ha portato i suoi ragazzi vincere la Serie B con numeri da record e recuperare un doppio svantaggio contro la Sampdoria con grande carattere. Sarà dura”.

Equilibrio e offensività: “Non so quante squadre giocano con due punte, trequartista e due esterni in costante spinta offensiva. Esporsi al rischio è normale, serve però trovare un po’ di equilibrio in più. La mia è una squadra che non deve mai aver paura di offendere”.

Antonio Conte, 51 anni, allenatore dell’Inter

Moduli: “Alterneremo il 3-4-1-2 e il 3-5-2, meno frequente sarà il 4-3-1-2 come sperimentato nella seconda parte di match contro la Fiorentina. Quella la vedo molto di più come una soluzione a gara in corso, con Sanchez che ha occupato molto bene quel ruolo”.

Mercato e Nainggolan: “Per quel che concerne il primo argomento, spero finisca il prima possibile, in maniera tale da poter essere concentrati ancor di più solo e soltanto sul campo. Per quanto riguarda la permanenza di Radja non sono io la persona a cui dovete fare queste domande. Gli organi societari sapranno sicuramente darvi una risposta più esaustiva”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS