Benevento-Fiorentina Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 13-3-2021

Stessi punti e stessi pericoli per le squadre di Prandelli e Inzaghi. Il match di sabato potrebbe permettere ad una di uscire dal pericolo della zona retrocessione e l’altra di finire in piena lotta per la permanenza in Serie A.

Benevento-Fiorentina Giornata 27 di Serie A. Ciro Vigorito di Benevento, 13/03/2021 h.18:00

26 punti in 26 partite. Questo è il bottino che accomuna il Benevento di Pippo Inzaghi e la Fiorentina di Cesare Prandelli.

Un campionato, quello svolto fino ad ora dalle due squadre, che viene interpretata in maniera molto diversa dalle due compagini che si sfideranno al Ciro Vigorito di Benevento, per l’anticipo delle 18:00 di sabato 13 marzo.

Gli stregoni non trovano i tre punti da ben 10 partite, ovvero dalla vittoria di inizio gennaio contro il Cagliari e tra pareggi più o meno convincenti e sconfitte assolutamente inaccettabili, la squadra di Inzaghi ha visto vanificarsi l’ottimo girone d’andata svolto.

L’obiettivo è sempre quello di salvarsi ma, vedendo l’andamento delle squadre dietro, è fondamentale ritrovare quella fiducia che ha contraddistinto i giallorossi per tutto il 2020. Proprio la partita d’andata, a Firenze, aveva posto le basi di una salvezza tranquilla e aveva dimostrato la difficoltà da parte delle avversarie nell’interpretare il gioco dei sanniti.

L’ultima giornata ha registrato, però, il primo gol in Serie A del giovane Adolfo Gaich. L’argentino, in prestito dal CSKA, potrebbe dare ciò che Lapadula e compagni non sono riusciti a dare fino ad oggi, ovvero gol pesanti.

Dall’altra parte, però, ci sarà una Fiorentina obbligata a riscattarsi in un campionato inspiegabilmente deludente.

La viola si è calata nel ruolo di “squadra in lotta per la salvezza” ma non riesce a trovare tranquillità e idee per mostrare un gioco concreto. L’attacco è poco prolifico ed è tutto sulle spalle di Vlahovic che però non può sempre garantire prestazioni eccellenti, specie quando è lasciato solo dai compagni.

Contro il Parma si sono visti pregi e difetti della fase difensiva. “El Chino” Martinez Quarta ha festeggiato il suo primo gol in Serie A, Pezzella ha propiziato due dei 3 gol totali e Milenkovic aveva dato l’illusione di una vittoria casalinga. Eppure, i tre gol subiti dagli emiliani derivano tutti da errori grossolani.

La Fiorentina non è squadra e non sa giocare come tale ma ormai è troppo tardi per pensare ad un miglioramento della rosa e, in attesa di una rivoluzione estiva, adesso ciò che conta è solo salvarsi.

Dove vedere Benevento-Fiorentina Diretta TV e Streaming

La Fiorentina è in attesa di scoprire se Gaetano Castrovilli sarà presente per il match di Benevento

Sarà possibile vedere il match tra il Benevento di Filippo Inzaghi e la Fiorentina di Cesare Prandelli, con calcio d’inizio programmato per le ore 18:00 di sabato 13 marzo 2021, tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Il match del Ciro Vigorito di Benevento sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky adibiti al racconto della nostra Serie A come Sky Sport , Sky Sport Serie A.

Sarà, inoltre, possibile seguire il match tramite le piattaforme digitali scaricando l’App SkyGo (accessibile a chi ha un abbonamento Sky), NowTV, che non ha bisogno di un abbonamento a Sky ma semplicemente dell’acquisto di un pacchetto, oppure si potrà sentire la diretta della partita via Radio su Rai Radio 1.

Le ultime sulle formazioni di Benevento-Fiorentina

Formazioni speculari per Benevento e Fiorentina che sono a caccia di 3 punti che cambierebbero il volto della stagione.

Pippo Inzaghi sceglie l’argentino Gaich per affiancare Caprari nel duo d’attacco sannita. Verrà riproposta la difesa a 3 con Tuia, Barba e Glik.

La Fiorentina, invece, aspetta il ritorno in campo di Frank Ribery per affiancarlo a Vlahovic. Tanti ballottaggi a centrocampo dove, ad oggi, è difficile delineare i 3 titolari data l’incertezza sulle condizioni di Bonaventura e Castrovilli che se dovessero essere in forma, giocherebbero sicuramente dal primo minuto.

Probabili formazioni di Benevento-Fiorentina

Benevento (3-5-2): Montipò, Tuia, Barba, Glik, Tello, Viola, Ionita, Hetemaj, Improta, Caprari, Gaich. Allenatore: Inzaghi.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Quarta, Malcuit, Amrabat, Pulgar, Valero, Biraghi, Ribery, Vlahovic. Allenatore: Prandelli.

Precedenti e statistiche di Benevento-Fiorentina

L’andata è stata vinta dal Benevento per 1-0 con gol di Improta.

Il Benevento è il secondo attacco meno prolifico del campionato (26 gol), la Fiorentina il quinto (29).

Anche nei gol subiti le squadre si distinguono in negativo: il Benevento è la terza difesa più perforata del campionato, la Fiorentina è sesta.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS